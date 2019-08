Die Businessportale gehören für viele Berufstätige zum Joballtag. Mit welchen Kniffen man sein Engagement auf Xing und LinkedIn optimiert.

Egal ob Berufseinsteiger oder erfahrene Führungskraft - um einen Auftritt in den Karrierenetzwerken Xing oder LinkedIn kommt heute kaum ein Arbeitnehmer herum. 14 Millionen Menschen in Deutschland haben ein Konto bei Xing; beim US-Rivalen LinkedIn sind es mit 13 Millionen - inklusive Österreich und der Schweiz - nur unwesentlich weniger.

Natürlich braucht nicht jeder Deutsche gleich jene knapp 76.000 Xing-Kontakte, auf die es Alexis Eisenhofer, der Superstar der Businessplattform, bringt. Doch kann auch ein kleineres, gut gepflegtes Netzwerk wichtige Vorteile im Job und für die Karriere bringen.

Wer sein Profil professionell gestalten und sich erfolgreich auf den Plattformen vernetzen will, sollte die folgenden Faustregeln beachten:

Professioneller Auftritt

Eigentlich selbstverständlich, aber doch sehr häufig missachtet: Das Profil sollte vollständig und vor allem aktuell sein. "Nichts ist peinlicher, als etwa den aktuellen Arbeitgeber nicht einzutragen", sagt Katja von der Burg, die als Chefin der Online-Marketingagentur Projecter in Leipzig den Auftritt von Unternehmen in den Karrierenetzwerken betreut. Dazu gehört in ihren Augen auch und gerade ein gutes Profilbild: "Das muss nicht das Foto aus der letzten Bewerbung sein, sondern darf ruhig etwas mehr Individualität zeigen", rät von der Burg, "aber eben auch nicht der Strand-Schnappschuss aus dem letzten Urlaub."

Netzwerk aufbauen

Bei Xing und LinkedIn geht es unter anderem darum, passende Kontakte zu finden und so sein Netzwerk aufzubauen. "Bei Profilen mit fünf Kontakten geht der Schuss in der Außendarstellung ...

