Nordex: Kommt jetzt die Trendwende?

Die Aktie von Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) verzeichnet am Mittwochvormittag einen kräftigen Kursgewinn von mehr als 7 Prozent. Der Windturbinenbauer wird befeuert durch einen positiven Geschäftsausblick. So erwartet das im SDAX und im TecDAX notierte Unternehmen nach einem schwachen ersten Halbjahr in den nächsten 6 Monaten eine Steigerung der Erlöse.

Nachfrage verbessert sich

Der Konzern teilte am Mittwoch in Hamburg mit, dass sich die Nachfrage verbessert und dass die Produktionsleistung in der zweiten Jahreshälfte bereits deutlich zugenommen hat. Im ersten Halbjahr verringerte sich der Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) von 38 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 17 Mio. Euro. Dieser Einbruch wurde laut Nordex aber bereits erwartet. Beim Umsatz wurden in den ersten 6 Monaten 991 Mio. Euro erzielt, nach 957 Mio. Euro im Vorjahr.

