München (ots) - Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge - der Eberhofer steht mal wieder vor schweren kriminalistischen und kulinarischen Herausforderungen. Am Montag, 19. August um 20:15 Uhr steht "Sauerkrautkoma" (ARD Degeto/BR/ORF) auf dem Programm des diesjährigen "SommerKinos im Ersten". Mit einer zünftigen Mischung aus bajuwarischem Lokalkolorit, schwarzem Humor und einem fast perfekten Mord feiert der Kultfilm seine TV-Premiere im Ersten. Die fünfte Rita-Falk-Adaption verpflanzt das Dreamteam Eberhofer-Birkenberger, gespielt von Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, in die wilde Großstadt München. Die fünf ersten Verfilmungen der Rita-Falk-Bestseller haben seit 2013 insgesamt 3,4 Millionen Besucher ins Kino gelockt.



Mit "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" folgt am Dienstag, 20. August um 22:45 Uhr die charmante Fortsetzung des Bestsellers von Jonas Jonasson: Kult-Rentner Allan Karlsson (Robert Gustafsson) stürzt sich in ein neues Abenteuer, bei dem er auf rachsüchtige Gangster, die CIA und alte Bekannte aus Russland trifft. Im Stil eines Agententhrillers und mit Rückblenden in die Zeit des Kalten Krieges geht es um ein höchst geheimes Brauseprojekt, mit dem die Sowjetunion im Kulturkampf die Vorherrschaft Coca-Colas brechen wollte.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html



Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino im Ersten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseuren und Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mit deutscher Beteiligung ("Sauerkrautkoma", "Toni Erdmann", Vorwärts immer!" oder "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur Just Publicity.



Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beiden Reihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Download bereit: https://presse.daserste.de/pressemappen/index.html



Pressekontakt:



Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,

Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.de



Myriam Thieser, ARD Degeto Pressestelle,

Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.de



Regine Baschny, Just Publicity GmbH,

Tel.: 089/20208260, E-Mail: info@just-publicity.com



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7899