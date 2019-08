Bewertungskriterien waren Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision

OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelgroße bis sehr große Unternehmen, wurde im Gartner Magic Quadrant für Cloud-Finanzplanungs- und -analyselösungen als Visionär anerkannt.1. OneStream hat seine Position im Vergleich zum vorhergehenden Bericht auf beiden Achsen verbessert.

"Wir glauben, dass die OneStream XF-Plattform die Finanzplanung und -analyse sowie Finanzabschlüsse für große und komplexe Unternehmen grundlegend verändern wird", so Tom Shea, CEO von OneStream Software. "Dass wir als Visionär anerkannt wurden, spiegelt unser rapides Wachstum, die leistungsstarken Planungs- und Berichtsfunktionen unserer Plattform sowie die Bandbreite der über unseren XF MarketPlace angebotenen Lösungen wider."

Eine zunehmende Zahl von Unternehmen weltweit nutzt die Cloud-Plattform von OneStream für die Finanzplanung und -analyse. Durch die Vereinheitlichung der Finanzplanung, Konsolidierung und Berichterstattung auf einer einzigen Plattform beseitigen Kunden Mehrpunktlösungen und erzielen wesentliche Kosten- und Zeitersparnisse. Anfang des Jahres wurde OneStream als Gartner Peer Insights Customers' Choice für Cloud-Finanzplanungs- und -analyselösungen anerkannt.

Bob Anderson und John Van Decker, beide Vice President für Forschung, und Greg Leiter, Senior Director und Analyst, schrieben: "Finanzplanungs- und -analyselösungen (FP&A) unterstützen die Budgeterstellungs-, Planungs- und Prognoseaktivitäten der Finanzabteilung. Viele FP&A-Lösungen ergänzen zudem den Support für die Budgeterstellung und Planungsprozesse. Dies geschieht durch Funktionen wie Modellerstellung, Kooperation, Analyse und Leistungsberichterstattung, die jeweils die Fähigkeit der Finanzabteilung stärken, die Leistung zu steuern, indem die Unternehmensstrategie und deren Umsetzung verbunden werden. Der FP&A-Markt hat von einem ausgereiften On-Premise-Angebot zu Cloud-Lösungen gewechselt. Marktführer im Bereich Finanzanwendungen suchen SaaS-Lösungen, um Anwendungs-Support-Kosten zu reduzieren, die Anwendungsflexibilität zu erhöhen und die Amortisierungszeit zu verkürzen."

"Die Finanzplanung und -analyse wird zunehmend strategisch, da Unternehmen bestrebt sind, den Finanzbereich dahingehend zu verändern, dass der zukunftsgerichteten Planung und den Entscheidungshilfen über das gesamte Unternehmen hinweg mehr Zeit und Fokus eingeräumt werden. Wir glauben, dass die Anerkennung von Gartner unsere Fähigkeit bestätigt, die Planungskapazitäten und Entscheidungshilfen bereitzustellen, die große Unternehmen brauchen, um heutzutage erfolgreich zu sein", setzte Shea fort.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden und rät Technologie-Nutzern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. Die vereinheitlichte Plattform von OneStream kann in der Cloud oder hausintern eingesetzt werden und ermöglicht es Organisationen, den Finanzbereich zu modernisieren, mehrere alte Versionen von Anwendungen zu ersetzen und die Gesamtbetriebskosten von Finanzsystemen zu reduzieren. OneStream versetzt Finanzteams in die Lage, weniger Zeit auf Datenintegration und Systemwartung zu verwenden und sich auf das Vorantreiben der Geschäftsleistung zu konzentrieren.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.OneStreamSoftware.com.

