Frankfurt (www.fondscheck.de) - Dank anhaltender Nervosität an den Kapitalmärkten melden ETF-Händler außergewöhnlich hohe Umsätze, Christian Dürr von der Commerzbank zum Beispiel 76.000 Transaktionen für die Vorwoche, so die Deutsche Börse AG."Das dürfte nahe am Jahreshoch sein." Trotz Einbruch an den Börsen berichte der Händler von Zu- und Abflüssen. Cornelia Schübel von der UniCredit Group melde hingegen einen klaren Verkaufsüberhang. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...