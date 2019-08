FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RESUMES G4S WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 220 PENCE - BERENBERG CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1130) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 805 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 490 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED +0.29% TO 7272 (CLOSE: 7250.90) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 215 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 905 (920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (67) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 690 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 325 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 970 (980) PENCE - CONV BUY LIST - GOLDMAN CUTS TULLOW OIL PRICE TARGET TO 326.6 (337) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 330 (295) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PL PT TO 175 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 595 (560) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS RBS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 201 (246) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS G4S PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5700 (5400) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob