Hochrangige Politiker der Union haben eine Abwrackprämie für Ölheizungen ins Spiel gebracht. Ganz im Sinne des Klimaschutzes. Ob es die wirklich braucht, erklärt ein Heizungsbauer.

Es werden Erinnerungen an 2009 wach: Damals wurde die Abwrackprämie ins Leben gerufen. Wer sein altes Fahrzeug verschrotten ließ und sich einen Neuwagen zulegte, erhielt eine Prämie von 2500 Euro vom Staat. Neben der Automobilindustrie sollte die vor allem der Umwelt zugutekommen, indem dreckige und alte Autos gegen saubere und neue eingetauscht würden - so die Idee. Den Umweltgedanken verfolgten nun auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Unionfraktionsvize Andreas Jung, als sie in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" "steuerliche Sanierungsförderungen" und vor allem "eine Abwrackprämie für Ölheizungen" forderten.

Ziel solcher Maßnahmen soll die "grüne Null" sein, die Kramp-Karrenbauer und Jung im Beitrag skizzieren: Mehr Klimaschutz ermöglichen, ohne dass der Staat Schulden aufnehmen muss. "Das bestehende Gesamtgebäude aus Entgelten, Umlagen, Abgaben und Steuern im Energiesektor muss grundlegend umgebaut werden. Es geht uns dabei um besseren Klimaschutz, nicht um mehr Staatseinnahmen", schreiben die CDU-Politiker.

Ihr Vorschlag kommt überraschend, ist zumindest Kramp-Karrenbauer doch erst Ende Juli als neue Verteidigungsministerin vereidigt worden. Wie eine Abwrackprämie für alte und möglicherweise klimaschädliche Ölkessel tatsächlich aussehen soll, wird im Beitrag nicht erwähnt. Ob sie trotzdem sinnvoll wäre und wie die Politik noch nachhelfen könnte, um den Umstieg auf die sauberste Heiztechnik zu ermöglichen, erklärt ein Heizungsbauer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Henrik Holter ist seit 2013 Geschäftsführer der Holter GmbH und führt das Familienunternehmen aus dem niederrheinischen Korschenbroich in dritter Generation. Das 1964 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung und dem Einbau vor Heizungs- und Sanitär- sowie Klimaanlagen.

Herr Holter, was halten Sie von dem Vorschlag, eine Abwrackprämie für Ölheizungen einzuführen?Henrik Holter: Ich halte ihn für sinnvoll. Es existieren ja bereits Fördermöglichkeiten, die ein Hausbesitzer für den Austausch der Heizung in Anspruch nehmen kann. Allerdings ...

