Woche 38/19

Montag, 16.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



2.30 Shapira Shapira

Eine Comedy-Show mit Shahak Shapira

(vom 16.4.2019)



3.10 Terra X

Blaues Wunder Pazifik (1)

Paradies und Hölle



3.50 Terra X

Blaues Wunder Pazifik (2)

Labor des Lebens



4.35 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Seychellen - Bewahrer verlorener Schätze



5.20 Terra Xpress

Was ist wirklich am Starnberger See passiert?

(vom 11.2.2016)

Deutschland 2016



(Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" und "Frag den

Lesch - Ebbe und Flut im Universum" entfallen. Ab 5.50 Uhr Ablauf wie

ausgedruckt).



Dienstag, 17.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



23.15 Shapira Shapira

Eine Comedy-Show mit Shahak Shapira

(vom 23.4.2019)



23.50 neoriginal

BLOCKBUSTAZ

1. Arbeit



0.20 neoriginal

BLOCKBUSTAZ

2. Eltern



0.50 neoriginal

Countdown Copenhagen

Tag 5



1.35 neoriginal

Countdown Copenhagen

Tag 6



2.20 London Boulevard



USA/Großbritannien 2010



3.55 Terra X

Tropenfieber - Logbuch Bounty

Das Rätsel der Meuterei



4.40 Terra X

Expedition in die Südsee - Georg Forster



5.25 Terra X

-6.10 Tauchfahrt in die Vergangenheit

Sir Henry Morgan - Pirat im Auftrag seiner Majestät



(Die Sendung "Terra X - Freibeuter der Meere" entfällt).



Mittwoch, 18.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.10 Terra Xpress

Viel Geld und noch mehr gefunden

mit Dirk Steffens

(ZDF 4.1.2015)

Deutschland 2015



6.40 Terra X

Imperium - Das Gold der Piraten

Erzählt von Maximilian Schell



(Ab 7.20 Uhr Ablauf wie ausgedruckt).



Donnerstag, 19.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



1.50 Father Brown

Der Baum der Wahrheit



2.35 Father Brown

Die schwarze Rache



3.20 Father Brown

Der Drache von Kembleford



4.05 Father Brown

Der Engel der Barmherzigkeit



4.50 Father Brown

Das Gesicht des Feindes



5.35 Candice Renoir

-6.30 Jeder ähnelt seinem Schmerz

(vom 23.8.2017)



Frankreich 2015



("Shapira Shapira" und "Neu im Kino" entfallen; "Candice Renoir -

Jeder ähnelt dem Schmerz" vom 20.9.2019 vorgezogen).



Freitag, 20.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.30 Candice Renoir

Der Schein trügt

(vom 30.8.2017)



Frankreich 2015



7.20 Kerners Köche

(ZDF 21.4.2018)

Deutschland 2018



("Candice Renoir - Jeder ähnelt dem Schmerz" wird auf Donnerstag,

19.9.2019, 5.35 Uhr vorgezogen. Ab 8.05 Uhr Ablauf wie ausgedruckt).

