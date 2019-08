"Wir sind im achten Quartal in Folge beim Umsatz organisch gewachsen", betonte Bilfinger-CEO Tom Blades. Der im zweiten Quartal 2019 erzielte Umsatz wuchs erneut deutlich um 8 % auf 1.147 Mio. Euro (Vorjahr: 1.058 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 11 %. Das bereinigte EBITA verbesserte sich um 47 % auf 17 Mio. Euro (Vorjahr: 12 Mio. Euro). "Zudem haben wir erstmals unsere Vertriebs- und Verwaltungskostenquote auf unter 8 Prozent gesenkt. Damit nähern wir uns dem Ziel von 7,5 Prozent bis 2020", so Blades weiter. "Dennoch müssen wir gleichzeitig die Steigerung der Bruttomarge noch stärker priorisieren, indem wir die Projektausführung weiter verbessern und uns auf Wachstumsbereiche in Märkten und Dienstleistungen mit höheren Margen konzentrieren. Die erfolgreiche Refinanzierung unserer Unternehmensanleihe ...

