BERLIN (Dow Jones)--Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht trotz der Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,1 Prozent keine Notwendigkeit für eine Neuausrichtung der Konjunkturpolitik. Die Bewertung unterscheidet sich damit von anderen Konjunkturforschern und deren Forderungen nach einem Kurswechsel in die Finanzpolitik oder einem massiven Investitionsfonds.

"Die konjunkturelle Abkühlung ist kein Grund zur Sorge", sagte der Leiter des Prognosezentrums des IfW, Stefan Kooths. Er sprach von einem sich fortsetzenden Abschwung, nachdem Aufholeffekte infolge von Sonderfaktoren und günstige Witterungsbedingungen zum Jahresauftakt noch für eine recht dynamische Expansion gesorgt hätten.

Die Entwicklung könne als konjunkturelle Abkühlung gelten, die angesichts der vorangegangenen Überhitzung noch kein Grund zur Sorge sei. Bei einem fortgesetzten Abschwung werde auch die gesamtwirtschaftliche Normalauslastung der Produktionskapazitäten allmählich unterschritten. Dann sollte man "die im Abgaben- und Transfersystem angelegten automatischen Stabilisatoren wirken lassen", forderte Kooths. "Anlass zu konjunkturpolitischem Aktionismus besteht damit nicht."

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte zuvor hingegen einen neuen Kurs in der Finanzpolitik gefordert und dafür auch eine Nachbesserung der Regeln der Schuldenbremse verlangt. "Die Zeit scheint insgesamt mehr denn je reif, dass die Bundesregierung endlich einen Kurswechsel einleitet, die Spielräume in den öffentlichen Kassen sinnvoll nutzt und eine Agenda für die Modernisierung des Standorts Deutschland verfolgt", so DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen.

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen 450 Milliarden Euro umfassenden Investitionsfonds gefordert.

August 14, 2019 05:26 ET (09:26 GMT)

