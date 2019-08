Leoni versinkt in den roten Zahlen. Und die gesamte deutsche Autoindustrie muss sich endlich eingestehen: Selbst die namhaften Unternehmen sind keine sichere Bank mehr.

Leonis Zukunft ist rot, zumindest die nähere Zukunft. Der Autozulieferer aus Nürnberg ist im zweiten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, schrieb einen Verlust von 44 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal war es noch ein Plus von 44 Millionen Euro. Vorstandschef Aldo Kamper bleibt vage: "Wir erwarten, dass die implementierten Maßnahmen in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Bruttokosteneinsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich führen werden."

Kosteneinsparungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich - das klingt nicht beruhigend angesichts von mehr als 300 Millionen Euro Mittelabfluss im ersten und den besagten 44 Millionen Euro im zweiten Quartal. Und: Die globale Absatzflaute der Autobranche hat gerade erst begonnen. Wenn Leoni jetzt schon die maue Nachfrage als Grund für die Verluste angibt, will man sich gar nicht ausmalen, wie es den Nürnbergern ergeht, wenn aus der Flaute eine monatelange, vielleicht jahrelange Windstille wird. Und die erwarten viele Experten.

Leoni erregt seit Monaten die Gemüter. Weil das Unternehmen börsennotiert ist. Weil es ein bekannter Zulieferer ist. Weil kein anderes Unternehmen in Deutschland derzeit so sehr im Visier von Shortsellern steht, die auf einen Absturz der Aktie gewettet haben, die sich also nichts sehnlicher wünschen, als schlechte ...

