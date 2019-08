Hamburg (ots) - Die Reihe der Erstausstrahlungen besonderer Spielfilm-Highlights setzt Bibel TV auch im September fort. Vormerken sollten sich Filmfreund*innen zwei besondere Termine: Am Freitag, den 13. September, um 20:15 Uhr zeigt Bibel TV den preisgekrönten Film "Das Wiedersehen", der sich den sehr berührenden Ereignissen bei dem Treffen von fünf Jugendfreunden in einem abgelegenen Landhaus widmet. Außerdem zeigt Bibel TV die Geschichte des hebräischen Superhelden "Samson" als monumentales biblisches Filmepos u.a. mit Taylor James und Rutger Hower am 27.9. ebenfalls um 20:15 Uhr.



Den preisgekrönten Film "Das Wiedersehen" nach dem Bestseller von Adrian Plass zeigt Bibel TV am 13. September um 20:15 Uhr: Fünf Freunde, fünf Schicksale und eine Begegnung nach langer Zeit - das ist der Plot des Bibel TV Movies am ersten Filmsamstag im September. Erzählt wird die berührende Geschichte des jungen Pastors David Herrik, der nach dem Tod seiner Frau bei einem Treffen mit Jugendfreunden auf fast wundersame Weise wieder neue Wege in sein Leben findet. Ein Film-Highlight als deutsche TV-Premiere bei Bibel TV.



Auf Action pur und eine der bewegendsten Geschichten des Alten Testaments dürfen sich die Zuschauer*innen am 27. September freuen. Bibel TV zeigt das monumentale Filmepos "Samson" mit Taylor James in der Titelrolle und Topstar Rutger Hower in der Rolle seines Vaters. Die Geschichte, die auf dem alttestamentarischen "Buch der Richter" basiert, erzählt von Samson, dem sein Haar lang und somit wundersame Kräfte erwachsen. So wird er zum größten Helden Israels. Doch sein Schicksal liegt allein in Gottes Hand. Kinostart in den USA war im Frühjahr 2018. Bibel TV zeigt den Film als deutsche Erstausstrahlung an seinem zweiten Filmfreitag im September zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.



