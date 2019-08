Softing AG meldet erfolgreiches erstes Halbjahr 2019: Steigerung von Umsatz und Konzernergebnis sowie Rekord beim Auftragseingang - Prognose 2019 bestätigt DGAP-News: Softing AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Softing AG meldet erfolgreiches erstes Halbjahr 2019: Steigerung von Umsatz und Konzernergebnis sowie Rekord beim Auftragseingang - Prognose 2019 bestätigt 14.08.2019 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Umsatzerlöse steigen um 5 % auf EUR 41,8 Mio. (H1/2018: EUR 39,9 Mio.) * EBIT erhöht sich um 70 % auf EUR 1,8 Mio. (H1/2018: EUR 1,1 Mio.) * Konzernergebnis verbessert auf EUR 1,2 Mio. (H1/2018: EUR 0,9 Mio.) * Auftragseingang plus 15 % auf Rekordniveau von EUR 51,1 Mio. (H1/2018: EUR 44,4 Mio.) * Auftragsbestand zum 30.06.2019 bei EUR 24,7 Mio. (30.06.2018: EUR 15,6 Mio.) * Prognose 2019 bestätigt: Jahresumsatz von mehr als EUR 88 Mio. bei einem EBIT von rund EUR 4 Mio. erwartet Die Softing AG (ISIN: DE0005178008, Prime Standard) gibt heute die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 bekannt. Nachdem sich der positive Trend des ersten Quartals im zweiten Quartal 2019 verstärkt fortgesetzt hat, liegen fast alle Kenngrößen deutlich über den Werten des ersten Halbjahres 2018. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um rund 5 % auf EUR 41,8 Mio. gegenüber EUR 39,9 Mio. im ersten Halbjahr 2018. Bei Auftragseingang und Auftragsbestand wird das Wachstumspotenzial noch deutlicher sichtbar: Der Auftragseingang stieg um 15 % auf EUR 51,1 Mio. nach EUR 44,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand wuchs um knapp 60 % auf hervorragende EUR 24,7 Mio. nach EUR 15,6 Mio. ein Jahr zuvor. Zum Halbjahr 2019 verbuchte die Softing AG damit mehr Aufträge denn je zuvor in ihrer Firmengeschichte. Wie bereits angekündigt, profitierten insbesondere die Ergebnisgrößen bereits im zweiten Quartal von dem verbesserten Produktmix, sodass EBITDA und EBIT im ersten Halbjahr deutlich zulegen konnten. Während sich das EBITDA um rund 69 % auf EUR 5,7 Mio. (H1/2018: EUR 3,3 Mio.) erhöhte, stieg das EBIT um rund 70 % auf EUR 1,8 Mio. (H1/2018: EUR 1,1 Mio.). Entsprechend verbesserte sich das Konzernergebnis um 23 % auf EUR 1,2 Mio. gegenüber EUR 0,9 Mio. im ersten Halbjahr 2018. Zum Stichtag 30.06.2019 verfügte die Softing AG über liquide Mittel in Höhe von EUR 12,2 Mio. (30.06.2018: EUR 8,6 Mio.). Bereits im Mai schloss die GlobalmatiX AG nach umfangreichen Tests mit einem Großkunden einen Vertrag zur Lieferung von Hardware und Dienstleistungen für die Steuerung von markengemischten, kommerziell genutzten Fahrzeugflotten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren und bedeutet einen ersten Durchbruch für unsere 2018 erworbene GlobalmatiX AG. Wesentlicher Grund für den Abschluss mit GlobalmatiX waren die umfassende Leistungsfähigkeit, die hohe Sicherheit vor externen Manipulationen und die Tatsache, dass mit GlobalmatiX ein Partner alle Teilaufgaben bis zur Bereitstellung der Daten in einer gesicherten Cloud abdeckt. GlobalmatiX erwartet im Vertragszeitraum den Anschluss von mehr als 200.000 Fahrzeugen. Dies hatte bereits erste Signalwirkung und führte zu weiteren Gesprächen mit Großkunden in vergleichbarer Größenordnung. Die hohe Skalierbarkeit der Leistungen bringt Softing dem mittelfristigen Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge deutlich näher. Positiver Ausblick Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG: "In allen drei Segmenten haben wir die Voraussetzungen geschaffen, unser Wachstum fortzusetzen. Aufgrund der derzeit bestimmten Fertigungstermine und bereits vorliegender, aber noch nicht auslieferungsfähiger Großaufträge wird auch 2019 wieder der Jahresumsatz sowie das EBIT im zweiten Halbjahr die größten Steigerungen aufweisen. Wir bleiben mit einer Portion Vorsicht für 2019 bei der Prognose eines Auftragseingangs und eines Jahresumsatzes von mehr als EUR 88 Mio. bei einem Ergebnis (EBIT) von rund EUR 4 Mio. Dies setzt jedoch voraus, dass es zu keinen dramatischen konjunkturellen Verwerfungen globalen Ausmaßes kommen wird. Gleichwohl können Umsatz und Ertrag bei unerwartet positiver Konjunkturentwicklung und bei weiter günstigen Auftragseingängen auch übertroffen werden." Detaillierte Finanzinformationen Die vollständige Halbjahresfinanzbericht 2019 der Softing AG steht unter https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html als Download zur Verfügung. Über die Softing AG Softing ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Automotive Electronics, Industrielle Automatisierung und IT Networks. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit allen drei Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten. Kontakt: Dr. Wolfgang Trier Vorstandsvorsitzender 14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 857649 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857649 14.08.2019 ISIN DE0005178008 AXC0213 2019-08-14/13:10