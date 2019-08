DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen Mariä Himmelfahrt, in Südkorea wegen des Nationalen Tags der Befreiung geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.904,60 -0,93% +15,61% Euro-Stoxx-50 3.306,29 -1,52% +10,16% Stoxx-50 3.049,40 -1,00% +10,48% DAX 11.556,27 -1,65% +9,45% FTSE 7.171,82 -1,09% +7,77% CAC 5.285,65 -1,44% +11,73% Nikkei-225 20.655,13 +0,98% +3,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,08 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,90 57,10 -2,1% -1,20 +16,9% Brent/ICE 60,29 61,30 -1,6% -1,01 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,09 1.501,39 +0,5% +7,70 +17,7% Silber (Spot) 17,11 16,98 +0,8% +0,13 +10,4% Platin (Spot) 852,07 852,50 -0,1% -0,43 +7,0% Kupfer-Future 2,60 2,63 -1,1% -0,03 -1,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Euphorie vom Vortag nach der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit ist am Mittwoch an der Wall Street schon wieder verflogen. Die Futures auf die Aktienindizes liegen klar im roten Bereich. Am Dienstag liefen die Indizes steil nach oben, weil die USA die neuen Strafzölle auf chinesische Importe verschoben haben. Doch die Anleger sehen sich nach wie vor von einem Wall politischer und wirtschaftlicher Probleme umzingelt. In Asien ging es an den Börsen nur noch verhalten aufwärts, in Europa dominieren sogar die Abgaben. Schwache chinesische Konjunkturdaten belegen, dass der Handelsstreit seine Spuren hinterlässt, und in Deutschland ist die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. In den USA sei die Gefahr einer Rezession aber sehr gering, sagt Geoff Yu von UBS Wealth Management. Die Anleger könnten noch Hoffnung hegen, müssten sich aber auch auf Schlimmeres vorbereiten.

Am Aktienmarkt stehen Viacom und CBS im Blick. Die Medienkonzerne wollen fusionieren. Das neue Unternehmen wäre mit einem Umsatz von mehr als 28 Milliarden Dollar einer der größten Medienkonzerne weltweit, der Marken wie MTV, Comedy Central, Showtime und Paramount Pictures unter einem Dach vereint. Vorbörslich verlieren CBS 2,2 Prozent, Viacom werden noch nicht gehandelt. Die Boeing-Aktie gibt leicht nach. Der Konzern hat in den ersten sieben Monaten 2019 weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum und fällt damit weiter hinter Wettbewerber Airbus zurück. Es seien bis Ende Juli 258 Maschinen ausgeliefert worden, teilte Boeing mit. Im Vorjahr waren es noch 417 Flugzeuge.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Europas Börsen drehen bis Mittag kräftig ins Minus. Den Anlegern fehlt das Vertrauen in eine nachhaltigere Erholung. Am Vortag hatte die Ankündigung der Verschiebung einzelner Zölle auf chinesische Importe eine Erholungsrally ausgelöst. Zum "Aufatmen" ist es allerdings zu früh, wie Teilnehmer sagen. Wie es im Handelsstreit weitergeht, ist und bleibt offen. In Mailand geht es mit den Kursen sogar um 2 Prozent nach unten. Damit kann der dortige Aktienmarkt nicht von der Nachricht profitieren, dass der italienische Senat die Forderung von Innenminister Matteo Salvini nach einem schnellen Misstrauensvotum gegen Premierminister Giuseppe Conte abgelehnt hat. Schwache Wirtschaftsdaten sind nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Zum einen ist die Industrieproduktion in China im Juli erheblich schwächer gewachsen als erwartet. Zum anderen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wie erwartet abgeschwächt. Verkauft werden zyklische Titel. Rohstoffaktien verlieren im Schnitt 1,9 Prozent, Banken 2,3 Prozent und der Automobilsektor 2,2 Prozent. Gegen den Trend legen RWE 1,3 Prozent zu. Der Versorger hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr wegen außerordentlicher Zuwächse beim Energiehandel deutlich gesteigert. In Europa steigt die Aktie des Bauunternehmens Balfour gleich um 8 Prozent. Händler sprechen von guten Geschäftszahlen. An der Pariser Börse geht es für Sanofi um 1,7 Prozent nach oben - hier stützt unter anderem eine Kaufempfehlung der UBS. Trotz guter Zahlen geht es für Evotec um 2,5 Prozent nach unten - hier dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Cancom ziehen um 6,5 Prozent an. Das IT-Unternehmen hat die Prognose angehoben. "Nordex hat den Ausblick bestätigt, das ist eine gute Botschaft", so ein Marktteilnehmer. Die Titel ziehen um 8,5 Prozent an. Bilfinger verlieren nach Zahlen 5,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 07:42 Uhr Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1173 -0,00% 1,1168 1,1190 -2,5% EUR/JPY 118,62 -0,53% 118,93 119,12 -5,7% EUR/CHF 1,0869 -0,38% 1,0904 1,0893 -3,4% EUR/GBP 0,9245 -0,19% 0,9265 0,9276 +2,7% USD/JPY 106,16 -0,54% 106,49 106,46 -3,2% GBP/USD 1,2083 +0,17% 1,2056 1,2063 -5,3% USD/CNY 7,016 -0,39% 7,0201 7,0435 +2,0% Bitcoin BTC/USD 10.454,25 -3,66% 10.552,00 10.899,50 +181,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Der Rückzieher der USA bei den für September angekündigten zusätzlichen Zöllen auf Importe aus China hat am Mittwoch die Anleger an den ostasiatischen Aktienmärkten wieder etwas mutiger agieren lassen. Sie schlossen sich aber nur teils den festen Vorgaben der Wall Street an. Für Entspannung im Handelsstreit sorgte auch, dass der Yuan erstmals seit Tagen von der chinesischen Notenbank wieder höher gefixt wurde zum Dollar, wenn auch nur marginal. Der Nikkei-Index in Tokio legte am stärksten zu. Er profitierte auch von Rückenwind von der Devisenseite, denn der Yen, in Krisenzeiten als sicherer Hafen immer wieder gesucht, hat mit der Entspannung im Handelsstreit deutlich abgewertet. Mutiger agierten die Anleger auch deshalb, weil sich in Hongkong nach den zweitägigen Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei die regierungskritischen Demonstranten vom Hongkonger Flughafen zurückgezogen haben. In China ist die Industrieproduktion im Juli weniger stark gestiegen als prognostiziert. Dieser konjunkturelle Dämpfer wurde von einigen Analysten als Grund genannt, warum die Aktienkurse in der Region nicht positiver auf die jüngste Entwicklung im Handelsstreit reagierten. An den Börsen waren unter anderem Papiere von Apple-Zulieferern stärker gesucht, nachdem an der Wall Street die Apple-Aktie auf die Strafzollverschiebung sehr positiv reagiert hatte. Außerdem hat sich nach einer Analyse von Regierungsdaten durch die UBS die iPhone-Nachfrage in China im Juli erstmals seit zwei Jahren wieder verbessert. In Sydney profitierten Aktien aus dem Rohstoffsektor von den wieder auflebenden Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits, auch weil in China die Eisenerzpreise wieder zulegten.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten kommen zur Wochenmitte deutlich zurück. Dies liegt zum einen daran, dass es im US-chinesischen Handelskonflikt wohl zu einer zeitlichen Aufschiebung bei der Anhebung der Zölle auf chinesische Importe in die USA kommt. Dieser Aufschub dient eher dazu, den US-Bürgern den Konsum zur Weihnachtszeit nicht zu verteuern. Daher bleibt abzuwarten, ob die Zeit zum Näherkommen der Unterhändler bei ihren Vorschlägen genutzt werden kann. In Folge dessen sprechen die Marktstrategen von Metzler auch nur von einer Verschnaufpause im Handelskonflikt. Auffallend ist, dass die Anleihemärkte unter der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger nicht litten. Vielmehr wird nach den jüngst schwachen Daten aus Deutschland fest darauf gesetzt, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen senkt und möglicherweise ein neues Kaufprogramm startet. Davon sollten nach Einschätzung von Gunther Westen, Leiter Asset Allocation bei Oddo BHF, Anleihen mit guter Bonität profitieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz muss Kapital in Australien aufstocken

Die Allianz muss bei ihrer australischen Tochter 250 Millionen australische Dollar, etwa 151 Millionen Euro, mehr Kapital vorhalten. Dies verfügte die zuständige Aufsichtsbehörde, die Australian Prudential Regulation Authority (APRA), und begründete die Auflage mit Defiziten bei der Selbstbewertung der Risiken.

RWE-Chef fordert Aufbau neuer Kapazitätsreserven

Der Energieversorger RWE hat mit Blick auf die Energiewende vor erheblichen Netzinstabilitäten gewarnt und den Aufbau neuer Kapazitätsreserven gefordert. Er mache sich "erhebliche Sorgen" um die Versorgungssicherheit, sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz während einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der RWE-Halbjahresbilanz. Wenn neben den nahezu 10 Gigawatt Brutto-Nennleistung bei der Kernkraft nochmals so viel bei der Stein- und Braunkohle aus dem Netz genommen würden, dann gehe Backup-Kapazität verloren und stehe nicht mehr zur Verfügung.

Marke VW im Juli mit leichtem Absatzrückgang

August 14, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im Juli etwas weniger Autos verkauft. Der Absatz fiel um 3,3 Prozent auf 489.000 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 3,487 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,8 Prozent.

Adler Real Estate erzielt Gewinnsprung

Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate hat auch im zweiten Quartal eine gute operative Entwicklung erzielt. Die Prognose wurde mit Ausnahme einer erhöhten erwarteten Leerstandsquote bestätigt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen stieg laut Halbjahresbericht in den drei Monaten um rund 8 Prozent auf 167,9 Millionen Euro. Der Konzerngewinn kletterte um gut ein Viertel auf 99,2 Millionen Euro.

Ado Properties sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Ado Properties hat im ersten Halbjahr bei um rund ein Zehntel höheren Erträgen aus der Vermietung operativ mehr verdient. Dank beschleunigter Modernisierung ging die Leerstandsquote zurück. Die Prognose zum FFO 1 bestätigte die im SDAX notierte Gesellschaft. Angesichts der Unsicherheiten speziell am Berliner Markt wagte sie aber keine Aussage zum Mietwachstum.

Axel Springer von Sondereffekten belastet - Ausblick bekräftigt

Axel Springer hat im zweiten Quartal 2019 weniger verdient und umgesetzt. Sondereffekte und Abschreibungen auf die Beteiligung an Purplebricks sowie Investitionen belasteten das Ergebnis. Den Anteil der Digitalaktivitäten am Umsatz konnte der MDAX-Konzern allerdings weiter steigern. Den im Juni gesenkten Jahresausblick hat der Medienkonzern bekräftigt.

Bilfinger hält das Wachstumstempo - Marge steigt

Bilfinger bleibt auf Wachstumskurs. Der Industriedienstleister aus Mannheim verdiente nach Angaben vom Mittwoch auf vergleichbarer Basis operativ 41 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Das bereinigte EBITA, die wesentliche Ergebniskennziffer, legte um 5 auf 17 Millionen Euro zu. Unter dem Strich fiel ein leichter Verlust von 6 Millionen Euro an.

Cancom hebt nach positiver Geschäftsentwicklung Prognose an

Der IT-Dienstleister Cancom profitiert von steigender Nachfrage aus der Gesundheitsbranche und dem öffentlichen Sektor. Nachdem das Münchner Unternehmen bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte, erhöhte es jetzt die Prognose für das Gesamtjahr 2019. Danach wird das Umsatzwachstum sehr deutlich und nicht nur deutlich steigen, heißt es in einer Mitteilung zu den Halbjahreszahlen. In gleicher Weise, nämlich sehr deutlich, sollen Rohertrag, EBITDA und EBITA zulegen.

Hafenlogistiker HHLA wächst und bestätigt Prognose

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik erhöhte die Einnahmen um 9,8 Prozent auf 677,5 Millionen Euro und verdiente vor Zinsen und Steuern (EBIT) 105,6 Millionen Euro - ein Plus von 15,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie der Hafenbetreiber mitteilte.

Singulus benötigt für Zielerreichung kurzfristig neue Aufträge

Singulus setzt auf das zweite Halbjahr und auf eine kurzfristige Unterzeichnung von Lieferverträgen. Die Verträge müssten zeitnah geschlossen werden und die Kunden dann zügig Anzahlungen leisten, damit die Prognose für dieses Jahr erreicht werden könne, teilte der Spezialmaschinenhersteller bei Vorlage des Halbjahresberichts mit. Der Umsatz soll 2019 auf 135 Millionen bis 155 Millionen Euro steigen, das EBIT zwischen 6 Millionen und 11 Millionen Euro liegen.

Shop Apotheke weitet Verlust aus und sucht neuen CFO

Shop Apotheke Europe ist im ersten Halbjahr trotz eines starken Wachstums tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Höhere Verwaltungs- und Vertriebskosten belasteten das Ergebnis. Die Jahresprognose bestätigte die Online-Apotheke mit Sitz im niederländischen Venlo jedoch und gab zudem bekannt, dass Finanzvorstand Ulrich Wandel das Unternehmen Ende September verlassen wird.

Zooplus bestätigt nach höherem Betriebsergebnis Ausblick 2019

Die Zooplus AG hat im zweiten Quartal deutlich mehr Kunden gewonnen. Operativ schaffte der Spezialist für Heimtierprodukte unter anderem dank Einsparungen vor allem in der Logistik die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Die Prognose für 2019 hat weiter Bestand.

Schindler-Gewinn von Kosten und Investitionen belastet

Der Schweizer Aufzughersteller Schindler hat angesichts höherer Kosten für Personal und Material und wegen geplanter Investitionen im ersten Halbjahr weniger verdient als vor Jahresfrist. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 2,8 Prozent auf 596 Millionen Schweizer Franken zurück, wie der Wettbewerber von Kone und Thyssenkrupp mitteilte. Der Nettogewinn fiel mit 436 Millionen Franken um 80 Millionen geringer aus, allerdings war im Vorjahr auch eine einmalige Steuergutschrift von 55 Millionen Franken verbucht worden.

Steinhoff setzt milliardenschwere Umschuldung in Europa um

Beim Möbelhändler Steinhoff ist die Umschuldung seiner europäischen Tochtergesellschaften endlich unter Dach und Fach. Nach monatelangen Verhandlungen mit den Gläubigern wurden für die Steinhoff Europe AG und die Steinhoff Finance Holding GmbH neue Schuldtitel im Volumen von 5,6 Milliarden und 2,8 Milliarden Euro ausgegeben, für die während der Laufzeit bis Dezember 2021 keine Zinszahlungen anfallen. CEO Louis du Preez sprach von einem "wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zur Sanierung". Der Konzern bekomme dadurch die für eine Trendwende nötige Stabilität.

Prudential verdient operativ mehr - Spin-off von M&G in 4Q

Der Finanz- und Versicherungskonzern Prudential hat seinen operativen Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als ein Fünftel gesteigert. Die Ausgliederung der britischen Asset-Management-Tochter M&G Prudential soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, kündigte die Prudential plc an.

