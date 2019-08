IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.: Roadman Investments kündigt Teilnahme an Europas größter Psychedelika-Konferenz an

14. August 2019 - VANCOUVER, British Columbia - Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom 16. bis 18. August 2019 an der Breaking Convention Conference an der University of Greenwich in London (Großbritannien) teilnehmen wird.

Die Konferenz ist die größte ihrer Art auf dem europäischen Kontinent und zu ihren Teilnehmern zählen führende Heilpraktiker, Befürworter von Heilpilzen und Unternehmer, die ihre neuesten bahnbrechenden Forschungen und Erkenntnisse über Psychedelika teilen und erörtern werden.

Die Veranstaltung bietet drei Tage mit Vorträgen und Workshops und gibt Roadman die Gelegenheit, sich mit Unternehmen zu treffen, die Pionierarbeit für Behandlungen und Therapien mit Arzneimitteln sowie wertvolle Forschungsarbeit leisten, und Beziehungen mit diesen aufzubauen. Roadman ist der Ansicht, dass der Markt für alternative Gesundheitsfürsorge beachtliche Chancen bietet, da die modernen Verbraucher immer gesundheitsbewusster werden und nach Alternativen zu Pharmazeutika suchen.

Die Vertreter von Roadman, Nikolai Vassev und Kevin Matthews, möchten sich mit renommierten Branchenführern austauschen, um vielversprechende alternative Gesundheitsunternehmen zu entdecken, in die das Unternehmen investieren kann. Der Ausschuss für Gesundheit und Wellness von Roadman geht davon aus, dass die Teilnahme des Unternehmens an der Konferenz die Sichtbarkeit bei einer Vielzahl potenzieller Alpha-generierender Deals innerhalb dieses aufstrebenden Markts verbessern wird. Das Unternehmen prüft im Rahmen seiner Investitionspolitik nach wie vor ergänzende Investitionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Gesundheits- und Wellnessbereich.

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, Kanada

Tel: 1.866.689.0618 / 604.689.0618

Fax: 1.604.689.0628

info@roadmacorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48568

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48568&tr=1

ISIN CA76973G1072

AXC0231 2019-08-14/14:02