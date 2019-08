Bei der OM-Klebetechnik sind wieder viele Highlights am Messestand mit dabei.Zum Beispiel: Bio-Verpackungsklebebänder, die in nur sechs Monaten im Industrie-Kompost komplett zerfallen, schmale Klebeband-Banderolen, als Alternative für in Folie eingeschweißtes Gemüse und Obst, glasfaserverstärkte Monofilament-Klebebänder für reißfeste Sicherheit der neuen Tesa-533xx-Produktpalette, Outdoor-Gewebebänder, ...

