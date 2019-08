Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Vanguard hat 29 Aktien aus zwei börsengehandelten Indexfonds (ETFs) geworfen, die einen nachhaltigen Ansatz verfolgen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies berichte die "Financial Times" und berufe sich auf ein Schreiben an Anteilseigner, das der Wirtschaftszeitung vorliege. Die Titel seien "irrtümlich" durch den Indexanbieter FTSE Russell in den "Gutes Gewissen"-Portfolios gelandet, bei deren Titelauswahl eigentlich auf die Einhaltung ökologischer und ethischer Kriterien (ESG) geachtet werden solle. ...

