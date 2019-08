BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Interesse bekräftigt, dass nach dem Brexit die Beziehung Großbritanniens zur Europäischen Union eng bleiben sollte. Nach einem Treffen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda sagte die CDU-Politikerin, dass der Ende Oktober anstehende Brexit Thema in den Gesprächen gewesen sei.

Beide hätten deutlich gemacht, "dass wir uns natürlich einen Austritt wünschen, der gleichzeitig auch eine enge Partnerschaft Großbritannien mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit sich bringen wird", so Merkel.

In den Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs gibt es keine Fortschritte. Der neue britische Premierminister Boris Johnson dringt auf Nachverhandlungen zum mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen. Die Verhandlungsführer in Brüssel sehen dafür jedoch keinen Spielraum. Der Stillstand in den Gesprächen hat Befürchtungen ausgelöst, dass Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austreten könnte. Besonders die Wirtschaft fürchtet massiven Schaden durch solch einen harten Brexit.

