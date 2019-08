Klimafreundliche Landwirtschaft? Die von Greenpeace organisierte Pressekonferenz am 13.8.19 trug den eher sperrigen Titel "Initiative Klimafreundliche Landwirtschaft präsentiert Forderungen für mehr Klima- und Artenschutz in der Landwirtschaft". Namhafte Organisationen nahmen teil, die Fakten wurden von der BOKU sehr gründlich aufbereitet, alleine die Quellenangaben für die Studie machen vier Seiten aus, die ausgehändigte Studie selbst ist auf knapp über neun Seiten zusammengefasst. Da das Papier lediglich an die anwesenden etwa 20 Medienvertreter ausgehändigt worden ist, sehe ich den ökologischen Fußabdruck als vernachlässigbar. Fakten müssen korrekt dargestellt werden, das ist wichtig, und hier vertraue ich Greenpeace, sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...