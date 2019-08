BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an China appelliert, mit den Demonstranten in Hongkong eine friedliche Lösung zu finden, die Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit respektiere.

Merkel sagte nach einem Treffen mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, dass es wichtig sei, das Basisgesetz von 1997 in Hongkong einzuhalten, das eben jene Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit sichere.

"Deshalb muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden und die Möglichkeiten einer Lösung im Rahmen eines Dialogs zu finden", sagte Merkel. "Wir setzen uns also entschieden für diesen Dialog ein. Aber auf der Basis auch der in Hongkong geltenden Gesetze, die bestimmte Freiheiten auch für die Menschen in Hongkong gewährleisten."

In Hongkong finden seit zehn Wochen Proteste gegen die Peking-treue Regierung der Sonderverwaltungszone statt. Dabei gab es in den vergangenen Tagen zunehmend gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Am Montag und Dienstag legten Regierungsgegner den Hongkonger Flughafen lahm, hunderte Flüge wurden gestrichen. Die chinesische Regierung bezeichnete inzwischen die Aktionen als "nahezu terroristische" Akte.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte auf einer Presskonferenz in Berlin, die Bundesregierung sei wegen der Lage in Hongkong besorgt und appellierte an "alle Beteiligten, die Lage nicht weiter zu eskalieren".

Die chinesische Regierung macht zunehmend dem Westen Vorwürfe, die Proteste in Hongkong zu fördern. Vergangene Woche warnte Peking in Hongkong stationierte US-Diplomaten davor, sich in "Angelegenheiten der Stadt" einzumischen.

