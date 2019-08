Die Lufthansa will sich Extraservices in der Business Class künftig bezahlen lassen - und riskiert einen Aufschrei ihrer loyalsten Kunden.

Die Zukunft der Lufthansa entscheidet sich in einem trostlosen Gewerbegebiet in Raunheim bei Frankfurt. S-Bahnen donnern hier über die Schiene, Flugzeuge dröhnen vom Himmel, Autos jagen über vierspurige Schnellstraßen. In einem braunen Zweckbau, so groß wie eine Turnhalle, erprobt die Airline, wie sich Abläufe in den Küchen und Gängen an Bord der Flieger verbessern lassen. Und wie die Business Class künftig aussehen muss. Es sei der "wahrscheinlich geheimste Ort im Konzern", sagt Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister.

Filetierung der Business Class

Was er und seine Kollegen im tristen Raunheim planen, ist nicht weniger als eine kleine Revolution am Himmel - und eine neue Ära für die Lufthansa. Die Fluggesellschaft will neue Sitze in der Business Class einführen, getestet und erprobt von Probanden im Labor. Parallel dazu will die Airline Extragebühren in der Business Class einführen. Vorbei wären damit die Zeiten, in denen ein Businessticket automatisch alle Annehmlichkeiten wie Loungezugang und VIP-Status beinhaltet. Im Sommer 2020 soll der Startschuss für das neue Geschäftsmodell fallen - ein Aufschrei der Kunden ist dabei nicht ausgeschlossen.

Eingeführt werden sollen die neuen Sitze im Sommer 2020, im ersten Lufthansa- Langstreckenjet vom Typ Boeing 777-9. Dort kostet ein Fensterplatz vorne im Flieger dann mehr als einer am Gang. Noch teurer wird der intern "Thron" genannte Sitz mit mehr Platz und längerem Bett. Wie viel teurer als andere Businesssitze, will Lufthansa nicht sagen. "Es könnten aber je nach Strecke 120 Euro und mehr werden", sagt ein Insider.Der Kampf um die Businessthrone ist erst der Anfang. Auf einer Investorenveranstaltung im Juni stellte Hohmeister unter der Überschrift "Maßgeschneiderte Angebote" weitere kostenpflichtige Extras für die Business Class in Aussicht. Der Manager redete von besserem Essen oder mehr Komfort an Bord und Boden. "Dann haben wir nicht mehr nur eine Business Class", jubelt Hohmeister. "Und jeder Kunde kann sich selbst upgraden." Was nach mehr Service für den Kunden klingt, könnte aber auch als Service gegen den Kunden interpretiert werden. Nur wer zahlt, bekommt sämtliche Annehmlichkeiten. Der Umsatz mit Extras soll binnen drei Jahren um mehr als 50 Prozent auf 900 Millionen Euro steigen.

