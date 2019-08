Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. August 2019 (Woche 33)/14.08.2019



20.15RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick



Moderation: Daniela Schick



Immer wieder Ärger mit Gaffern - jetzt sollen höhere Strafen helfen: Rund 100 Gaffer haben jüngst einen Polizeieinsatz nach einem Unfall in Kaiserslautern behindert. Viele guckten nicht nur, sondern machten Handyfotos und standen den Beamten im Weg. Kein Einzelfall, sondern traurige Realität im Land. Selbst vor Toten machen einige Schaulustige nicht halt und fotografieren die Opfer am Unfallort. Der Bundesrat plant nun eine Gesetzesinitiative, um solche Taten härter zu bestrafen. Andere setzen auf teils drastische Aufklärungskampagnen. "Zur Sache"-Reporterin Katharina Singer hat mit Rettungskräften im Land gesprochen und hakt nach, wie die Politik das Problem in den Griff bekommen will.



Kampf gegen CO2 - kommt bald eine Abwrackprämie für Ölheizungen? Ist es ein Vorschlag, der schnell verpufft oder eine gute Sache für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Land? Die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, schlägt vor, für Ölheizungen eine Abwrackprämie zu zahlen. Tatsächlich sind bundesweit in Millionen Haushalten Ölheizungen verbaut, in Rheinland-Pfalz heizt beinahe jeder dritte Haushalt mit Öl. Viele der Anlagen sind in die Jahre gekommen und stoßen in hohem Maße CO2 aus. Doch wodurch sollen sie ersetzt werden? Durch neue, effizientere Öl- oder Gasheizungen? Oder soll die Abwrackprämie nur gezahlt werden, wenn auf erneuerbare Energien umgestellt wird? Das wäre in den meisten Haushalten im Land wohl kaum möglich. "Zur Sache"-Reporterin Selina Marx hat mit Hauseigentümer*innen, Heizungsmonteuren und Personen der Politik gesprochen.



"Zur Sache" will's wissen: Ermittlungen gegen rheinhessische Kellerei - Herkunft von sieben Millionen Litern Wein unklar. Für sieben Millionen Liter Wein in der Kellerei Welter im rheinhessischen Engelstadt sollen die Herkunftsnachweise fehlen. Das ist bei einer Überprüfung aufgefallen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Wein um Überkapazitäten, die nicht verkauft werden dürfen, so der Verdacht. Was ist der Hintergrund des Falles, in dem nun die Staatsanwaltschaft wegen Betruges ermittelt? Noch liegt vieles im Dunklen. "Zur Sache"-Reporter Wolfgang Heintz war auf Spurensuche.



Zur Sache Pin: Wie funktioniert der Weinmarkt?



Rheinland-Pfalz ist die Weinregion der Republik schlechthin - hier wird der meiste Wein angebaut und von hier geht auch der meiste Wein in den Export. Doch darf jeder Winzer so viel anbauen wie er will? Nein, erklärt diese Woche das "Zur Sache Pin". Denn für den Weinmarkt gibt es strenge Regulierungen.



Gespräch: Werner Eckert, SWR-Wein- und Umweltexperte



Enttäuscht von der Politik - Ärger um Straßenausbaubeiträge geht weiter



Markus Leisse und seine Nachbarn hatten viel Hoffnung in die Kommunalwahl gesetzt: Das Thema Straßenausbaubeiträge war in aller Munde, viele Politiker versprachen, die Gebühren abschaffen zu wollen. Jetzt, Monate nach der Wahl, ist klar: Es bleibt alles wie es ist.



Auch in Traben-Trabach. Hier ärgern sich die Bürger der Bergstraße seit Jahren über die ihrer Ansicht nach viel zu aufwändige Sanierung ihrer Straße. Doch der Bürgermeister versichert, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Frieden ist dennoch nicht in Sicht.



Keine Abschiebung nach Haft? Wie Worms darum kämpft, einen türkischen Straftäter loszuwerden



Es war eine grausame Tat vor sieben Jahren: Zwei türkische Männer vergewaltigten ein kurdisches Mädchen in einer Tiefgarage. Die Frau wurde schwer verletzt, verblutete fast. Die beiden Männer wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt, der Haupttäter vor kurzem entlassen.



Da er nur einen Duldungsstatus hatte, sollte er in die Türkei abgeschoben werden. Doch der Mann versuchte offenbar mithilfe seiner Eltern die eigene Identität zu verschleiern, um der Abschiebung zu entgehen. Das wollte sich die Stadt aber nicht bieten lassen



"Zur Sache"-Reporter Kai Diezemann geht unter anderem der Frage nach, ob es hier Gesetzeslücken gibt.



Zur Sache hilft nachgehakt: Ärger nach Hirn-OP



Gerd Krause aus dem pfälzischen Ilbesheim müsste dringend in eine stationäre Reha, doch die Krankenkasse will die Kosten dafür nicht übernehmen. Der 49-jährige hat bereits mehrere Hirnoperationen hinter sich. "Zur Sache"-Reporter Leo Colic kämpft mit ihm.



Zur Sache "Jetzt wird's ernst": Roller-Wahnsinn



Sind E-Scooter - wie die modernen elektrischen Tretroller heißen - nun eine gute Erfindung oder sorgen sie für noch mehr Chaos? "Comic-Malu" meint, dass man den Dingern eine Chance geben sollte - doch funktioniert das auch in Eifel, Hunsrück oder Westerwald?



18.05RP: Die SWR-Reportage



Der Wildtier-Retter Falke, Igel und Dachs in Not Erstsendung:28.07.2018 in SWR RP



Ob verletzte Falken, Dachse oder Igel - rund 1.200 Tiere werden in der Wildtierauffangstation Saarburg pro Jahr wieder aufgepäppelt. Derzeit ist die Lage besonders akut, denn zwischen Mai und Juli werden viele verwaiste Jungtiere ins Wildtierzentrum gebracht. Viel Arbeit für Stationsleiter Jürgen Meyer: Er kümmert sich um die verletzten Tiere, bis sie wieder in die freie Wildnis entlassen werden können.



Vor 30 Jahren hat Jürgen Meyer mit der Wildtier-Pflege angefangen und mittlerweile sogar seinen Job als Lackierer aufgegeben. Denn die Tiere brauchen dringend seine Hilfe, das Zentrum ist die einzige behördlich anerkannte Auffangstation im gesamten Großraum Trier.



"Die SWR-Reportage" begleitet Wildtier-Retter Jürgen Meyer bei seinen täglichen Herausforderungen. Derzeit müssen über 100 Tiere versorgt werden.



05.25Planet Schule



Die Ausbeutung der Urwälder



Urwälder speichern besonders viel Kohlendioxid und sind wichtig für den Schutz des Weltklimas. Um dem Abholzen entgegenzuwirken, zertifiziert der internationale Forest Stewardship Council seit Jahrzehnten nachhaltige Forstwirtschaft. Er bescheinigt, dass Produkte mit dem FSC-Siegel aus "umweltgerecht" gefälltem Holz hergestellt wurden. Doch kann der FSC die Vernichtung der Urwälder aufhalten? Der Dokumentarfilm deckt die Zusammenhänge zwischen dem FSC und der weltweiten Waldwirtschaft auf.



09.15Georg Philipp Telemann - Ein musikalischer Alleskönner Erstsendung:22.06.2017 in MDR



