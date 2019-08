Die Gefahr eines No-Deal-Brexits sorgt für Angst bei den Anlegern und treibt das Pfund in den Keller. Analysten erwarten weitere, deutliche Verluste.

Der Wechselkurs des Pfunds ist derzeit eine Wette darauf, wie es mit dem Brexit weitergeht. Seit sich im Frühjahr abzeichnete, dass Boris Johnson britischer Premierminister wird, ging es für die Währung des Landes stetig bergab. Seit Anfang Mai hat das Pfund um jeweils rund sieben Prozent zum Euro und zum US-Dollar abgewertet.

Mit Johnson in der Downing Street ist die Gefahr eines ungeordneten Brexits gestiegen. Der konservative Regierungschef will das Land am 31. Oktober ohne Austrittsvertrag aus der EU führen, wenn die Europäer nicht den irischen Backstop aus dem Vertrag streichen. Die EU-27 lehnen dies ab, weil Johnsons Vorgängerin Theresa May dem Vertrag bereits zugestimmt hatte.

Die Talfahrt der britischen Währung droht daher auf absehbare Zeit weiterzugehen. Die Zahl der Short-Positionen im Futures-Markt ist zuletzt stark nach oben geschossen - und das, obwohl das Pfund seit dem Referendum 2016 bereits stark abgewertet hat. Das zeigt, wie negativ die Stimmung der Anleger ist.

"Ein ungeordneter Brexit könnte das Pfund in unbekanntes Terrain führen", warnte kürzlich Silvia Dall'Angelo, Ökonomin beim britischen Fondshaus Hermes Investment. Im September und Oktober sei mit starken Marktbewegungen zu rechnen. Die Währung könne sogar auf Parität zum Dollar fallen. Das sei in der Geschichte noch nie passiert.

Diese Woche fiel das Pfund zunächst auf ein Zehnjahrestief zum Euro. Am Mittwoch notierte die britische Währung wieder etwas höher bei 1,08 Euro und 1,21 Dollar.

Mittelfristig erwarten Analysten weitere Kursverluste. "Viele Marktteilnehmer hoffen, dass Johnson blufft oder die EU doch noch einknickt", sagt Esther Reichelt, Devisenexpertin der Commerzbank. Wenn dies nicht passiere, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...