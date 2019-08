Für die Aktionäre der E.on SE verläuft der August alles andere als erfreulich, denn er brachte überwiegend kräftige Verluste. Seitdem die Aktie am 18. Juni bei 10,26 Euro ein Hoch ausgebildet hat, befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Sie hat die lange Zeit hart umkämpfte 50-Tagelinie Ende Juli nachhaltig unterschritten, was zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends führte. Wer jetzt glaubt, das Drama sei damit bereits ausgestanden, könnte sich noch böse getäuscht sehen. Bodenlos zur ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...