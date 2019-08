Der Euro hat sich am Mittwoch im europäischen Späthandel gegenüber dem US-Dollar abgeschwächt. Gegen 16.00 Uhr stand er bei 1,1159 US-Dollar, in der Früh war er noch mit 1,1185 Dollar gehandelt worden.Die Gemeinschaftswährung schwächte sich am Nachmittag auch gegenüber den übrigen Leitwährungen ab, nachdem sie zuvor weitgehend auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...