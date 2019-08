Paris - Auf die Vortagsgewinne ist am Mittwoch an den europäischen Börsen schon wieder grosse Ernüchterung gefolgt. Schwache Konjunkturdaten schürten erneute Rezessionsängste und die jüngsten Nachrichten zum Handelsstreit wurden nüchtern betrachtet nun doch nicht mehr als wirklicher Hoffnungsschimmer angesehen. Der EuroStoxx50 fiel am Ende um 2,04 Prozent auf 3288,70 Punkte.

