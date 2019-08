Trotz eines Verbots von Italiens Innenminister Matteo Salvini darf das Rettungsschiff "Open Arms" in italienische Gewässer einlaufen. Dies entschied ein Gericht in Rom am Mittwoch.

Das Rettungsschiff "Open Arms" mit 160 Flüchtlingen an Bord darf trotz eines Verbots von Italiens Innenminister Matteo Salvini in italienische Gewässer einlaufen. Dies entschied ein Verwaltungsgericht in Rom am Mittwoch. Salvini hatte am Dienstag erklärt, er werde die "Open Arms" sowie die ebenfalls im Mittelmeer kreuzende "Ocean ...

Den vollständigen Artikel lesen ...