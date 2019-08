Zum 60. Geburtstag - das Unternehmen wurde 1959 gegründet - richtet Rhein-Plast den Blick klar Richtung Zukunft und investiert in die Nachhaltigkeit seiner Prozesse und Produkte. Ab August 2019 werden ausnahmslos alle Folienprodukte klimaneutral sein.Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Kritik an "Plastik" - einem Werkstoff, der Stand der Dinge an vielen Stellen schlicht nicht zu ersetzen ist - möchte Rhein-Plast neue Wege gehen: "Kunststoff ist nicht per se des Teufels", kommentiert Roger Eisemann, Geschäftsführer des Familienunternehmens, "es kommt nur darauf an, wo, wie und wie oft wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...