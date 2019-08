Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group wird am Samstag 70 Jahre alt. Unternehmensgründer Werner Otto startete nach dem Krieg in Hamburg mit einem Versandhandel zunächst für Schuhe und konnte in den Jahren des Wirtschaftswunders schnell expandieren. Den Durchbruch zum Weltunternehmen schaffte Werner Ottos ältester Sohn Michael, der das Unternehmen ab 1981 rund 26 Jahre lang führte und heute dem Aufsichtsrat vorsteht.

Otto expandierte zunächst in Europa, später auch in die USA, Japan, Russland und China. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten setzte Otto frühzeitig auf das Internet sowie die Digitalisierung und gestaltete das gesamte Unternehmen entsprechend um. Heute gehört die Otto Group zu den größten Versandhandelskonzernen weltweit und nimmt in Deutschland nach Amazon den zweiten Platz ein.

Der aktuelle Vorstandschef Alexander Birken dirigiert einen Handels- und Dienstleistungskonzern mit mehr als 13 Milliarden Euro Umsatz und 52 600 Beschäftigten. Zu dem Imperium zählt ein Zustelldienst (Hermes) ebenso wie Finanzdienstleister (Eos). Der Konzern gehört mittlerweile mehrheitlich einer Familienstiftung und erwirtschaftet seine Erträge für wohltätige Zwecke. Besondere Feierlichkeiten zum 70. Firmenjubiläum sind nicht geplant./egi/DP/stk

ISIN US0231351067

