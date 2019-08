Beschwerden über E-Scooter häufen sich: Nutzer sind verbotenerweise auf Gehwegen unterwegs oder stellen die Scooter kreuz und quer ab. Nun reagieren die Kommunen.

Angesichts vieler Probleme mit E-Scooten wollen mehrere Städte ihre Gangart verschärfen. So gibt es inzwischen in mehreren Kommunen Zonen, in denen die Roller nicht abgestellt werden dürfen, wie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...