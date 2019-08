Auf der Gewinnstufe macht sich dies allerdings nicht ganz so stark bemerkbar. Für die weitere Zukunft gibt er sich aber optimistisch.Konkret stieg der Umsatz in der Periode von Januar bis Juni 2019 um 14 Prozent auf 613,7 Millionen Franken, in Lokalwährungen waren es gar 16 Prozent. Das Wachstum war allerdings begünstigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...