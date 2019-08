CR Capital Real Estate AG: mit gutem ersten Halbjahr 2019 - Erweiterung des Geschäftsmodells um Sozialen Wohnungsbau, Veränderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose CR Capital Real Estate AG: mit gutem ersten Halbjahr 2019 - Erweiterung des Geschäftsmodells um Sozialen Wohnungsbau, Veränderung im Vorstand 15.08.2019 / 07:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Planmäßige Entwicklung des operativen Geschäfts - Umsatz von 6,32 Mio. EUR - Jahresüberschuss steigt um 65% auf 3,47 Mio. CR Capital Real Estate AG, ein führender regionaler Immobilienentwickler, der für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht, gibt heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2019 bekannt und zeigt dabei einen sehr überzeugenden Start in das Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2019 hat das Unternehmen einen planmäßigen Umsatz von 6,32 Mio. EUR (H1/2018: 12,83 Mio. EUR) und einen Jahresüberschuss von 3,47 Mio. EUR (H1/2018: 2,10 Mo. EUR) erzielt. Christiane Bohm kommentiert: "Unser operatives Geschäft entwickelt sich auf allen Ebenen planmäßig. Aktuell befinden sich zwei Projekte in der Bauphase sowie weitere in der konkreten Entwicklung. Insgesamt rechnen wir für 2019 mit einem Wachstum von rund 30 Prozent und bestätigen unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2019." Darüber stellt die Erweiterung des Geschäftsmodells um das Thema sozialer Wohnungsbau einen besonderen Schwerpunkt dar. Christiane Bohm weiter: "Als Berliner Immobiliengesellschaft sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sondern - vor dem Hintergrund des dringenden benötigten Bedarfs an Sozialwohnungen - auch in der Schaffung von sozialverträglichen Mieten. Durch unsere preisbewusste Bauweise sind wir in der Lage, in das Segment Sozialer Wohnungsbau einzusteigen und sowohl Mehrwert für die Mieter als auch unsere Aktionäre zu schaffen." Gleichzeitig gibt die Gesellschaft bekannt, dass Thomas Zienterski, nach insgesamt fünfjähriger Tätigkeit für die CR Capital Real Estate AG das Unternehmen zum 30.06.2019 verlassen hat. Zuletzt war Herr Zienterski als Chief Operating Officer für die CR Capital Real Estate AG tätig. Herr Zienterski bleibt dem Unternehmen freundschaftlich verbunden und wird der CR Capital Real Estate AG auf Wunsch weiter beratend zur Verfügung stehen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Stefan Krach, dankt Herrn Thomas Zienterski für seinen Einsatz. "Thomas Zienterski hat die Entwicklung der CR Capital Real Estate AG zu einem erfolgreichen Anbieter bezahlbaren Wohnraums entscheidend mitgeprägt." Der Aufsichtsrat bedauert die persönliche Entscheidung von Herrn Thomas Zienterski, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Zienterski für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute. Die Strategie des kostenoptimierten Bauens wird konsequent fortgesetzt. Der technische Leiter der CR Capital Real Estate AG, Dipl.-Ing. Sven Hertel, verantwortet den Bereich "kostenoptimiertes Bauen" und wird diesen Bereich weiterentwickeln. 15.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Fasanenstraße 77 10623 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 858089 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 858089 15.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS625 AXC0049 2019-08-15/07:48