Münster (ots) - Das Lottospielen hat eine lange Tradition. Obwohl nicht alle große Beträge gewinnen, tippen die meisten jede Woche aufs Neue. Das spricht dafür, dass allein das Abgeben eines Lotterietipps etwas Positives in uns auslöst. Nicht auszudenken, wenn dann noch ein Gewinn folgt! Was erklärt die Freude am Spielen? Und wie kann ein Lotteriegewinn langfristig glücklich machen? Über diese Fragen hat Eurojackpot mit dem Psychotherapeuten und Coach Dr. Stephan Lermer gesprochen.



Vorfreude als Glücksquelle



Über viele Jahre nicht den großen Coup landen und dennoch immer wieder spielen? Ja! "Dieses Verhalten mag irrational erscheinen, ist aber zutiefst menschlich", erklärt Dr. Lermer. "Wir geben uns genussvoll der Illusion hin, sämtliche Probleme mit dem Glücksfall dieses einen möglichen Lottogewinns lösen zu können." Nicht zu Unrecht heißt es "Vorfreude ist die schönste Freude": "Beim Lottospielen geben wir dem Schicksal eine Chance, uns etwas Gutes zu tun. Bis zum Eintreten des Ergebnisses sind wir voller Hoffnung und malen uns bereits aus, welche Träume wir uns mit dem Gewinn erfüllen möchten", so der Psychologe. "Die Vorfreude ist dadurch eine der größten Glücksquellen für den Menschen."



Selbstverwirklichung macht glücklich



Ein Eurojackpot-Gewinner kann sich zahlreiche Wünsche erfüllen, die über die grundlegenden Bedürfnisse wie Essen, Unterkunft und Sicherheit hinausgehen. "Was einen Menschen glücklich macht, ist Selbstverwirklichung", sagt Dr. Lermer. "Der Gewinner eines Millionen-Euro-Betrags befindet sich in der luxuriösen Situation, sich über die Abdeckung der Grundbedürfnisse keine Gedanken mehr machen zu müssen. Er kann sich stattdessen fragen, was ihn wirklich glücklich machen würde und sich echte Lebensträume erfüllen." Ob das die langersehnte Weltreise, ein Privatkonzert der Lieblingsband oder das zeitintensive Ausüben einer ehrenamtlichen Tätigkeit ohne finanzielle Sorgen ist, spielt dabei keine Rolle. "Wenn wir Dinge erleben können, die wir uns schon immer sehnlichst erwünscht haben und in denen wir einen Sinn für uns erkennen, dann macht uns das natürlich glücklich", so der Coach.



Tipps zum Glücklichbleiben



Mit dem Gewinn eines Millionen-Betrags hat man die Möglichkeit, über das Erfüllen der ganz individuellen Wünsche hinaus, tatsächlich etwas zu bewegen. "Mit einer Mischung aus Intelligenz und Herzensbildung sollte sich ein Multimillionär die Frage stellen, wie er etwas weitergeben kann", rät Dr. Lermer. Konsum löst in erster Linie ein kurzfristiges Glücksempfinden aus. Forschungen zeigen, dass wir langfristig glücklich werden, wenn wir andere teilhaben lassen. "Wer seinen Reichtum hortet und sich wie Dagobert Duck in seinem Tresor vor seinen Mitmenschen verschließt, wird auch enden wie Onkel Dagobert - einsam und verbittert." Darum gilt: Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt!



Wie würden Sie sich selbst verwirklichen oder die Welt verändern wollen? Die Chance auf einen 75-Millionen-Gewinn bietet sich schon am kommenden Freitag, dem 16. August. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.



Dr. Stephan Lermer



Dr. Stephan Lermer wurde 1949 in Garmisch-Patenkirchen geboren und studierte Psychologie und Philosophie in Regensburg. Nach seiner Approbation zum Psychotherapeuten gründete er das "Institut für Persönlichkeit und Kommunikation", in dem er seit über 35 Jahren Führungskräfte und Selbstständige coacht und berät. Als Referent der Wirtschaftspsychologie ist er gefragter Experte und Buchautor für die Themen Stress, Glück und Kommunikative Kompetenz.



