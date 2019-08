Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Covered Bonds und deutsche Pfandbriefe konnten dem allgemeinen Trend der letzten Wochen an den Zinsmärkten weiter folgen und handeln zu sehr großen Teilen mit negativen Renditen, so die Analysten der DekaBank.In den Kernländern der Eurozone bedürfe es zumeist mehr als zehn Jahre Restlaufzeit, um noch positive Renditen erzielen zu können, in Italien und Spanien immerhin sieben bzw. neun Jahre. Echte Kundennachfrage sei auf diesen Niveaus allerdings kaum noch zu beobachten und auch die Neuemissionstätigkeit sei aufgrund der Sommerpause eingeschlafen. Somit müsse sich Ende August/Anfang September zeigen, ob diese Niveaus mit der Eröffnung am Primärmarkt gehalten werden könnten. Zunächst biete die Erwartung eines neuen Ankaufprogramms der EZB, das sicher auch Covered Bonds beinhalten werde, zusätzliche Unterstützung für den Markt. Da sich auch die Bund-Swap-Spreads auf vergleichsweise niedrigen Ständen bewegen würden, würden Covered Bonds aktuell jedoch eher teuer wirken. (Ausgabe August/September 2019) (15.08.2019/alc/a/a) ...

