Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031) hat das 1. Halbjahr 2019 unspektakulär abgeschlossen.

alles scheint auf die 5G Einführung zu warten und bis dahin bewegt sich die Entwicklung der United Internet und auch der Tochter 1&1 Drillisch in engen Bahnen mit nicht nennenswerten Umsatz- oder Gewinnveränderungen:. statisch. Mal schauen ob 5G wirklich den Befreiungsschlag bringt. Dabei gelang es der United Internet immerhin, im Segment "Consumer Access" in einem wettbewerbsintensiven Umfeld die margenstarken Service-Umsätze erneut sichtbar zu steigern. Gleiches gilt für das Segment "Business Access", das bei Umsatz und Ergebnis deutlich zulegen konnte und das Potenzial des Glasfasernetzes immer stärker ausspielen kann. Gleichzeitig konnte im Segment "Consumer Applications" die Neupositionierung der Portale und der Aufbau datengetriebener Geschäftsmodelle weiter vorangetrieben werden, während bei "Business Applications" das Rebranding mit der neuen Marke "1&1 IONOS" (zuvor: "1&1") forciert und damit ein weiteren Schritt zum angestrebten IPO gegangen wurde. Dieser soll - nach einer Übergangsphase - unter der zukünftig eigenständigen Marke "IONOS" stattfinden.

United Internet hat auch im 1. Halbjahr 2019 in neue Kundenverträge sowie den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 440.000 auf 24,29 Mio. Verträge gesteigert werden. Dabei kamen im Segment "Consumer Access" 380.000 Verträge hinzu. Aus den Segmenten "Consumer Applications" und "Business Applications" resultieren weitere 10.000 bzw. 50.000 Verträge.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Der Umsatz auf Konzernebene stieg im 1. Halbjahr 2019 von 2.548,9 Mio. EUR im Vorjahr um 1,1 % auf 2.575,8 Mio. EUR. Ursächlich für dieses auf den ersten Blick nur moderate Wachstum sind insbesondere unterjährig schwankende (margenschwache) Hardware-Umsätze (-41,4 Mio. EUR gegenüber Vorjahr) sowie Umsatz-Effekte aus der verstärkten Nachfrage von Bestandskunden nach LTE-Mobilfunktarifen (Erlösschmälerungen wegen reduzierter Basispreise im ersten ...

