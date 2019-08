Köln (ots) - Das Rheinpark-Center in Neuss erhält durch eine Filiale des irischen Spielwarenhändler Smyths Toys Superstore auf spielerische Weise hochkarätigen Zuwachs. Ab Ende August überzeugt Smyths Toys mit seinem riesigen Sortiment aus den Bereichen Spielwaren und Babyartikel, durch deckenhohe Regale seine Kunden gleich zweimal in Neuss.



Junge wie junggebliebene Spielzeugfans freuen sich schon jetzt, denn ab dem 26. August eröffnet die irische Spielwarenkette Smyths Toys Superstores eine Filiale im 1. Obergeschoss des beliebten Rheinpark-Center und damit einen zweiten Standort im Neusser Stadtgebiet.



Der vor 30 Jahren in Irland gegründete und seit diesem Jahr neu in der DACH-Region eingeführte Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores wird auf rund 1.500 Quadratmetern sein breitgefächertes Sortiment anbieten. Das gut angeordnete Warensortiment deckt alle Kundenwünsche aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby ab und bietet somit ein Sortiment, das allen Kundenwünschen gerecht wird. "Smyths Toys wird somit auch im Neusser Rheinpark-Center mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, hohen Servicestandards seinem breiten Sortiment und selbstverständlich dank unserer kompetenten und engagierten Mitarbeiter, die bereits jetzt sehr erfolgreiche Geschichte des Spielwarenhändlers in dieser neuen Filiale fortsetzen", erklärt Verkaufsleiter Carsten Grund.



"Wir freuen uns schon sehr, dass wir am Montag, den 26.08. und am Samstag, den 31.08., unsere Neueröffnung unter anderem gemeinsam mit vielen Gästen wie den Maskottchen von LEGO und Playmobil und natürlich auch unserem Oscar gebührend feiern werden. Zusätzlich können sich alle jungen und junggebliebenen Besucher, von unserem Ballonkünstler die schönsten Kreationen zaubern und beim Kinderschminken in wunderschöne Fabelwesen verwandeln lassen. Um dem Ganzen noch eine Schippe drauf zu setzen wird es neben beeindruckenden Eröffnungsangeboten auch noch ein Glücksrad mit unzähligen kleinen und großen Preisen geben", verrät uns Marco Richter, künftiger Marktleiter der neuen Smyths Toys Filiale in dem Neusser Rheinpark-Center."Doch das war noch nicht alles - Am Samstag, den 31.08. findet zusätzlich auch noch unsere LEGO Hidden Side Live-Demo statt, bei der kleine und große Gespensterjäger mit Hilfe ihres Smartphones die neue und interaktive Welt von LEGO Hidden Side entdecken können. Trends und Trendthemen werden bei Smyths Toys gelebt und groß gespielt", verrät Marco Richter abschließend.



Vorbeischauen lohnt sich also in der neuen Smyths Toys Filiale, ab Montag, den 26. August im Rheinpark-Center an der Breslauerstraße in Neuss.



Über Smyths Toys



Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com/de/de-de .



Original-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuell

