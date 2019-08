Die Anleger in Deutschland haben sich am Donnerstag zu Handelsstart leicht aus der Deckung gewagt. Der Dax legte in den ersten Minuten 0,1 Prozent zu auf 11.506 Punkte. "Es bleibt abzuwarten, wie lange die Stabilisierung anhält", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader.

