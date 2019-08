Alphatec Maschinenbau konstruiert und fertigt individuell angepasste Verpackungsmaschinen für die Klebstoff-herstellende Industrie. Eine ihrer jüngsten Entwicklungen ist die AV-Baureihe.Mit der AVF 25 und der AVS 3 ist es den Entwicklern der Firma Alphatec gelungen, eine Verschließmaschine anzufertigen, die in vielen Produktionsbereichen zur zuverlässigen Verpackung dienen kann. Entwickelt wurden beide Maschinen zur Verpackung von Heißkleber. Dennoch ist die Technologie der Maschinen nicht an bestimmte Abfüllprodukte gebunden. Ihr Verwendungsspektrum bleibt vielseitig, so auch unter anderem zum ...

