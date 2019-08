Berlin (ots) - Mit dem Ziel, die Versorgung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus zu verbessern, können seit dem 15. August 2018 Qualitätsverträge zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen verhandelt und abgeschlossen werden. Sie sollten ab dem 1. Juli 2019 gelten und bis Ende Juni 2023 laufen, um anschließend evaluiert zu werden. "Wir haben seit einem Jahr die Möglichkeit, individuelle Qualitätsverträge zur Versorgung von Menschen mit Behinderungen mit den Krankenkassen zu vereinbaren. Doch bisher ist es keinem unserer Häuser gelungen, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen, obwohl verschiedene evangelische Krankenhäuser mit Konzepten auf die Krankenkassen zugegangen sind. Aufgrund dieser Erfahrungen fordern wir von den Krankenkassen mehr Tempo und Engagement in diesem Bereich, damit die Frist für die Modellvorhaben nicht ungenutzt verstreicht. Dadurch würde die Chance vergeben, die Versorgung dieser vulnerablen Patientengruppe im Krankenhaus langfristig zu verbessern", erklärt Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV).



Verbesserungspotenziale für Menschen mit Behinderungen nutzen



In Deutschland leben rund 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung. Für einige von ihnen könnten die Qualitätsverträge die Versorgung während eines Krankenhausaufenthalts optimieren.



Verbesserungspotenzial sieht der DEKV in folgenden fünf Bereichen:



- Einführung eines strukturierten sektorenübergreifenden

Aufnahmemanagements, das den Patientinnen und Patienten die

Orientierung in der ungewohnten Umgebung erleichtert und Ärzte

und Pflegepersonal bei der Einordnung des Krankheitsbildes

unterstützt. - Eine qualifizierte feste Bezugsperson, die die fachgerechte

Versorgung sicherstellt, Ansprechpartner für alle Fragen ist und

den Krankenhausaufenthalt koordiniert. Diese Person muss nicht

unbedingt eine interne Pflegekraft aus dem Krankenhaus sein, sie

sollte dem Patienten aber stets zur Verfügung stehen. - Die Kommunikation stellt für Menschen mit Behinderungen oftmals

eine besondere Herausforderung dar. Kommunikationsmittel in

leichter Sprache und eine unterstützte Kommunikation erleichtern

den Austausch zwischen Patientinnen und Patienten und den

Mitarbeitenden im Krankenhaus. Durch die eingeschränkte

Kommunikation ist es für Ärzte und Pflegende oft schwierig,

Krankheitsbilder oder Schmerzen richtig zu diagnostizieren,

einzuschätzen und zu behandeln. Daher erfordern komplizierte

Fälle eine Fallkonferenz, in der verschiedene Experten ihr

Wissen einbringen. - Etablierung eines über das gesetzliche Maß hinausgehenden

Entlassungsmanagements mit dem Ziel, Lücken in der

Behandlungskette zu vermeiden. Dazu muss sichergestellt sein,

dass die relevanten Patienteninformationen des Krankenhauses

sowohl an die betreuende Einrichtung als auch den behandelnden

Arzt weitergegeben werden. - Einführung von verpflichtenden regelmäßigen fachlichen

Schulungen für das Krankenhauspersonal zu den besonderen

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen während eines

Krankenhausaufenthaltes: Sie benötigen mehr Aufmerksamkeit, eine

einfühlsame Kommunikation und mehr Betreuungszeit. "Individuell vereinbarte Qualitätsverträge würden unseren Häusern die Möglichkeit geben, das erkannte Verbesserungspotenzial für die stationäre Versorgung von Menschen mit Behinderungen bestmöglich auszuschöpfen. Zugleich bieten die Verträge den Krankenhäusern die Möglichkeit, entstehenden Mehraufwand vergütet zu bekommen. Um diese Win-win-Situation für Patienten und Krankenhäuser zu schaffen, freuen wir uns auf konstruktive und abschlussorientierte Verhandlungen mit den Krankenkassen", so Radbruch weiter.



Das sind die Hintergründe der Schaffung von Qualitätsverträgen Die Möglichkeit, Qualitätsverträge zwischen Krankenhäusern und -kassen zu schließen, wurde im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) im Jahr 2015 geschaffen. 2017 wählte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) vier Bereiche aus, für die zunächst Qualitätsverträge modellhaft geschlossen werden dürfen:



- Respirator-Entwöhnung von langzeitbeatmeten Patientinnen und

Patienten - Prävention des postoperativen Delirs von älteren Patientinnen

und Patienten - Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren

Mehrfachbehinderungen im Krankenhaus - Endoprothetische Gelenkversorgung Pressekontakt:



