Hamburg (ots) - Exklusiv in GALA (Heft 34/2019, ab heute im Handel) sprechen Sängerin Ella Endlich, 35, und Agenturchef Marius Darschin, 42, über ihre Liebe, die mit der zufälligen Begegnung bei einer Veranstaltung im April 2018 begann. "Wir waren sehr reif und sehr klar miteinander, ohne Spielchen zu spielen oder den anderen gleich mit ins Bett zu nehmen", so Ella Endlich. "Ich trug einen Minirock und dachte: Wow, er guckt gar nicht auf meine Beine! Es ist viel interessanter für ihn, was wir zu bereden haben. Aber natürlich haben wir uns attraktiv gefunden." Vor allem das Küssen sei beiden wichtig, denn "in unserem Kuss liegt eine große Kraft". Einmal habe man sich sogar nur für einen Kuss am Bahnhof verabredet - Ellas Zug hielt kurz in Hamburg, wo Darschin wohnt.



Auch Marius Darschin betont im GALA-Interview die Tiefe dieser Beziehung. "Es war wirklich nicht so, dass wir sofort miteinander ins Bett gegangen sind. Es hat Monate gedauert. So wie ich es ewig nicht mehr erlebt hatte, dass man sich so intensiv und so extrem vorher kennenlernt."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



Pressekontakt:



GALA

PR / Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: meier.frauke@guj.de

www.gala.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/126495