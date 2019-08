Immobilienverbände mahnen schnellere Verfahren an. Das Gros der Rückgänge entfällt jedoch auf Wohnheime - und daran besteht auch weniger Bedarf.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 wurde in Deutschland der Bau von 164.600 Wohnungen genehmigt. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl liegt 2,3 Prozent unter dem ersten Halbjahr 2018.

Angesichts der sinkenden Baugenehmigungszahlen bei anhaltender Wohnungsknappheit in den Großstädten spart die Immobilienbranche nicht an Kritik. Der Verband der Wohnungsunternehmen GdW spricht von einem "Alarmsignal für die Zukunft des bezahlbaren Wohnens". "Von den jährlich notwendigen neuen Wohnungen in Deutschland bleiben wir meilenweit entfernt", kommentiert Axel Gedaschko, Präsident des GdW die Zahlen.

Die große Koalition möchte in der laufenden Legislaturperiode bis zu 1,5 Millionen Wohnungen bauen lassen, das entspricht 375.000 Wohnungen pro Jahr. Experten hielten das Ziel von Beginn an für überambitioniert.

Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, weist laut Deutscher Presseagentur auf ein weiteres Problem hin: "Der Grundstücksmarkt, der den Flaschenhals für mehr Baugenehmigungen bildet, ist nahezu ausgetrocknet." Kommunen müssten nun ausreichend bezahlbares Bauland ausweisen, damit der Wohnungsbau nicht auf der Strecke bleibe.

Hauptverantwortlich für die rückläufigen Baugenehmigungen sind allerdings die Wohnheime. Sie brachen um ein Drittel ein. Nach 2015 kamen deutlich weniger Flüchtlinge in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...