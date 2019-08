Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1145 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.Etwas deutlicher fällt die Erholung zum Franken aus. Mit 1,0869 Franken steht der Euro aktuell über den Kursen von Mittwochabend. Auch der US-Dollar zieht an, wie der Stand von 0,9753 Franken zeigt.Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...