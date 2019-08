Heidelberg (ots) - Anfang August 2019 führt Finish die Produktneuheit Finish Quantum Ultimate ein. Dank der innovativen Geschirrspültabs mit neuer Thermoforming-Technologie gehört Frust über dreckiges Geschirr aus der Spülmaschine endlich der Vergangenheit an. Die Tabs mit 100 Prozent biologisch abbaubarer Folie überzeugen nicht nur mit einer verbesserten Leistung für ultimative Reinigung und Glanz, sondern auch mit neuer Produktverpackung: einer recyclebaren Box aus 30 Prozent Rezyklat.



Die Finish Quantum Ultimate Geschirrspültabs verfügen über drei spezielle Kammern: das Pulver entfernt selbst eingetrocknete Speisereste, das Gel löst mit seiner Fettlösekraft auch hartnäckigste Verschmutzungen und der einzigartige flüssige Powerball sorgt für besten Finish Glanz. Mit nochmal verbesserter Leistung zu Finish Quantum begeistert Finish Quantum Ultimate mit ultimativer Finish Reinigung und Glanz.



Bei Finish Quantum Ultimate handelt es sich um Tabs im neuen Design, die sich dank innovativer Thermoforming-Technologie besonders schnell auflösen. Die wasserlösliche Folie, welche die drei Kammern umgibt, ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar und hinterlässt keinerlei Rückstände in der Maschine oder der Umwelt. Insgesamt überzeugt Finish Quantum Ultimate mit weniger chemischen Inhaltsstoffen als die bisherigen Tabs.



Beim Verkaufsstart erwartet den Verbraucher die XXL-Variante mit insgesamt 48 Tabs in einer Aufbewahrungsbox, die zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff (rPP), sogenanntem Rezyklat, besteht. Die Verwendung des recycelten Wertstoffes resultiert in einer relativ unscheinbaren grauen Farbe. Statt diese mit Farbpigmenten zu verschleiern, hat sich Finish ganz bewusst dafür entschieden, die graue Box unbehandelt zu lassen. Damit setzt die Marke ein klares Zeichen und setzt sich für die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft ein: Grau ist das neue Grün!



"Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir etwas anbieten, das nicht vorgibt, etwas anderes zu sein - ein wesentlicher Teil dieser grauen Box wurde eindeutig recycelt. Es ist kein neues, glänzendes Plastik. Ja, das ist eine neue Botschaft für die Verbraucher, aber ich bin überzeugt, dass unsere Verbraucher diese annehmen werden.", so Dominik Reichenmiller, Global Brand Marketing Manager Finish.



Ein weiterer Vorteil der recyclebaren Aufbewahrungsbox: sie lässt sich erneut befüllen und verschließen und ist zudem leicht zu verstauen.



Finish Quantum Ultimate ist in folgenden Varianten erhältlich: Regular und Citrus, in verschiedenen Größen - M-Variante: 20/25 Tabs zum UVP von 5,99 Euro im Standbodenbeutel sowie die recyclebare XXL-Aufbewahrungsbox mit 48 Tabs für 10,99 Euro (UVP). Zur Einführung wird es zudem eine attraktive Probiergröße mit 10 Tabs geben. Seit Anfang August sind die neuen Finish Quantum Ultimate deutschlandweit in Drogeriemärken, im Lebensmitteleinzelhandel sowie online erhältlich. Alle Finish Quantum Ultimate Verpackungen können problemlos in der Wertstofftonne (z.B. gelbe Tonne/ gelber Sack) entsorgt werden.



Über Finish



Finish ist die von führenden Geschirrspülmaschinenherstellern am häufigsten empfohlene Marke. Seit über 60 Jahren leisten wir Pionierarbeit in Sachen Geschirrspülmittel und arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern an neuen Produkten, die Menschen in über 40 Ländern auf der ganzen Welt zu strahlend sauberem Geschirr verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.finish.de.



Über RB



RB ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Consumer Health, Hygiene & Home. Mit dem Ziel, innovative Lösungen für ein gesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause zu liefern, besitzt das Unternehmen operative Gesellschaften in über 60 Ländern. Von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung, helfen die globalen Marken von RB dabei, dass Menschen ein gesünderes und glücklicheres Leben führen können.



Das Portfolio aus den Bereichen Consumer Health, Hygiene & Home wird angeführt von globalen Powerbrands wie Nurofen, Dobendan, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Sagrotan, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite und Air Wick. Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die Firmenkultur von RB. RB ist sehr ergebnisorientiert und arbeitet mit Leidenschaft, Qualität und wissenschaftlicher Exzellenz daran, Überdurchschnittliches zu erreichen. Nicht zuletzt zeigt sich dies in der Arbeit von weltweit über 40.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.rb.com/de.



Pressekontakt:



Pressebüro RB

c/o FleishmanHillard Germany GmbH | Hanauer Landstraße 182 A | 60314

Frankfurt am Main | Germany

T +49 (0)69-40-57-02-222 | F +49 (0)69-43-03-73

E RBDeutschland@fleishmaneurope.com



Original-Content von: Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75025/4349403