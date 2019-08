Hamburg (ots) - "Die da?!", "Sie ist weg!", "Troy!" - seit mittlerweile 30 Jahren sind "Die Fantastischen Vier" mit ihren eingängigen Songs feste Größen in der deutschen Hip-Hop-Szene und veröffentlichten über die Jahre insgesamt 10 Studioalben. Zum 30-jährigen Band-Jubiläum kommt nun die Geschichte der Band in Form der Dokumentation "Wer4sind - Die Fantastischen Vier" auf die große Kinoleinwand. CinemaxX zeigt die Jubiläumsdoku am 15., 19. und 23. September 2019 in 21 Kinos deutschlandweit. Die Tickets für "Wer4sind - Die Fantastischen Vier" gibt es ab sofort an den Ticketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie unter www.cinemaxx.de/fanta4.



Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon aka "Die Fantastischen Vier" bekommen nach 30 Jahren Bandgeschichte ihren eigenen Kinofilm. In der Doku "Wer4sind - Die Fantastischen Vier" lassen die vier Ausnahmekünstler unter der Regie von Thomas Schwendemann ihre steile Karriere Revue passieren und sprechen über ihre Motivation, Inspiration und die Beziehung zueinander. Freunde und Weggefährten wie beispielsweise Rapper Samy Deluxe versuchen das Phänomen "Fanta 4" zu erklären. Aufnahmen der vergangenen drei Jahrzehnte gewähren zudem exklusive Einblicke hinter die Kulissen gespickt mit mitreißenden Konzertaufnahmen. Die Dokumentation ist eine fantastische Hommage auf die Kult-Hip-Hopper und die wohl genialste Geburtstagsparty für alle Fans von Smudo &Co.



Teilnehmende Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Regensburg, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart-SI-Centrum, Trier, Wuppertal und Würzburg



