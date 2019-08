Berlin (ots) - Wohnungswirtschaft beklagt vor allem den Mangel an Bauland



Zu den am heutigen Donnerstag veröffentlichten Zahlen über sinkende Baugenehmigungen erklärt Kai Wegner, Baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag:



"Die sinkenden Baugenehmigungszahlen beunruhigen. Offenbar planen Wohnungswirtschaft und private Anleger weniger neue Projekte als benötigt. Vor allem das fehlende Bauland und die stetig steigenden Baukosten werden von ihnen als Ursache benannt.



Wir setzen auf eine schnelle Umsetzung möglichst vieler Ergebnisse der Baulandkommission. Zugleich bedarf es vor allem verstärkter Bemühungen der Kommunen zur Ausweisung neuer Bauflächen. Wir brauchen ein Denken in größeren Dimensionen. Private Wohnungswirtschaft, Genossenschaften und kommunale Gesellschaften müssen dabei als Partner verstanden werden.



Auch die Länder sind in der Pflicht, Bauen zur obersten Priorität zu machen. Wir brauchen auf allen Ebenen ein Klima für mehr bezahlbaren Wohnungsbau."



Pressekontakt:



CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/33012