BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon investiert knapp 500 Millionen US-Dollar in einen neuen Onshore-Windpark in den USA. Mit dem 440-Megawatt-Projekt "Big Raymond" in Texas starte das größte Vorhaben, das Eon je in den USA verwirklicht hat, wie der Essener Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen eines Stromliefervertrags habe das Unternehmen die Bezugsrechte aus 200 Megawatt der Anlage für die Dauer von 12 Jahren bereits verkauft. Kunde sei der Energieversorger Austin Energy.

Der Windpark Big Raymond wird nach Eon-Angaben in den Bezirken Willacy, Cameron und Hildalgo errichtet. Baubeginn ist Ende des Jahres. Gemeinsam mit den aktuellen Wind- und Photovoltaikprojekten im Bau habe der Versorger derzeit mehr als 900 Megawatt erneuerbarer Energie allein in den USA in der Umsetzung. Insgesamt habe Eon in den USA mehr als 3.800 Megawatt an Solar-, Wind- und Energiespeicherprojekten gebaut. Weitere seien in Vorbereitung.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.