Die USA haben die Freilassung eines iranischen Tankers verhindert: Die "Grace 1" wurde im Juli vor Gibraltar von der britischen Marine festgehalten und sollte am Donnerstag laut einem Gerichtsbeschluss freigelassen werden. Das US-Justizministerium habe jedoch nur wenige Stunden vor der Freilassung einen Antrag auf Beschlagnahme beantragt, berichtet die Tageszeitung "Gibraltar Chronicle" unter Berufung auf Anthony Dudley, Richter am Obersten Gerichtshof von Gibraltar.



Zudem habe das US-Justizministerium darum gebeten, die Entscheidung noch einmal zu vertagen, berichtet die Zeitung weiter. Der iranische Tanker war von der britischen Marine im Mittelmeer beschlagnahmt worden, da der Verdacht bestand, dass das Schiff Öl nach Syrien transportieren sollte, was einen Verstoß gegen die EU-Sanktionen gegen Syrien darstellt.