DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

In Italien bleiben die Börsen wegen Mariä Himmelfahrt, in Südkorea wegen des Nationalen Tags der Befreiung geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.838,10 -0,09% +12,96% Euro-Stoxx-50 3.261,12 -0,84% +8,65% Stoxx-50 3.011,09 -0,80% +9,10% DAX 11.362,29 -1,13% +7,61% FTSE 7.056,53 -1,28% +6,24% CAC 5.204,34 -0,89% +10,01% Nikkei-225 20.405,65 -1,21% +1,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,72 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,25 55,23 -1,8% -0,98 +13,4% Brent/ICE 58,02 59,48 -2,5% -1,46 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.520,56 1.516,50 +0,3% +4,06 +18,6% Silber (Spot) 17,28 17,22 +0,3% +0,06 +11,5% Platin (Spot) 842,94 844,50 -0,2% -1,56 +5,8% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,5% -0,01 -2,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Donnerstag könnte die Wall Street zum Start im Minus eröffnen und damit die größten Tagesverluste des Jahres vom Mittwoch noch ausbauen. Rezessionsängste hatten die Wall Street um 3 Prozent einbrechen lassen. Allerdings dürfte die Eröffnungstendenz auch von Konjunkturdaten abhängen, die vorbörslich mitgeteilt werden. Insgesamt sechs Daten stehen auf der Agenda, darunter der Einzelhandelsumsatz, der Philly-Fed-Index, der Empire-State-Index und die Industrieproduktion. Möglicherweise erhalten die Anleger dann mehr Gewissheit über den Zustand der US-Wirtschaft, die sich im Gleichklang mit der globalen Ökonomie einzutrüben droht. Ein Warnsignal wurde bereits am Vortag mit der Inversion der Zinskurve geliefert, was gemeinhin als Zeichen einer drohenden Rezession gesehen wird. Zudem hatten schwache Daten aus China und Deutschland den Abwärtstrend der weltweiten Wirtschaft bestätigt.

Bei den Einzelwerten stehen noch immer Quartalszahlen im Blick. So sacken Cisco Systems vorbörslich um 8,7 Prozent ab. Der Kommunikationsausrüster hat mit Zahlen einen Ausblick geliefert, der knapp unter den bislang kursierenden Analystenschätzungen liegt. Im vierten Geschäftsquartal war der Cisco-Gewinn derweil zwar um 42 Prozent auf 2,21 Milliarden Dollar eingebrochen, auf bereinigter Basis und je Aktie schnitt Cisco aber dennoch besser ab, als Analysten erwartet hatten. Auch der 4,6 Prozent höhere Umsatz von 13,43 Milliarden Dollar fiel knapp höher aus als erwartet. Die noch nicht aktiv gehandelten Netapp-Aktien dürften dagegen zulegen. Der Datenspeicherexperte hat einen über den Erwartungen liegenden Ausblick abgegeben und auch mit seinem bereinigten Quartalsgewinn die Schätzungen des Marktes übertroffen. Der Laborausstatter Agilent Technologies übertraf mit seinen Geschäftszahlen ebenfalls die Konsensprognosen und präzisierte zudem seinen Jahresausblick. Die Aktie wird voraussichtlich ebenfalls im Plus starten. Pivotal Software haussieren um 67 Prozent. Auslöser ist Übernahmefantasie. Einer Mitteilung an die Börsenaufsicht zufolge verhandelt das mit Problemen kämpfende Softwareunternehmen mit der ehemaligen Mutter VMware über eine Übernahme.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: -1,6% gg Vq 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 8,0 zuvor: 21,8 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 0,5 zuvor: 4,3 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 209.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,9% 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem gut behaupteten Start in den Tag drehen die europäischen Aktienmärkte gegen Mittag scharf ins Minus. Einerseits trüben Rezessionssorgen die Stimmung, so ist in den USA die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen erstmals überhaupt unter die Marke von 2 Prozent gefallen. Weiter intensiv diskutiert wird die am Vortag erstmals seit 2007 inverse US-Zinskurve zwischen 2- und 10-jährigen Treasuries. In der Vergangenheit war dies häufig ein Rezessionssignal. Andererseits ist im US-chinesischen Handelsstreit keine nachhaltige Entspannung zu erwarten. So hat China nun Gegenmaßnahmen angekündigt, sollten die USA neue Zölle einführen. Nach Zahlenausweis brechen Aegon um 8 Prozent ein. Das operative Ergebnis hat sich zwar besser als erwartet entwickelt. Die Citigroup stört sich allerdings an der Solvency-II-Ratio. Nach guten Geschäftszahlen geht es dagegen für Carlsberg um 4,2 Prozent nach oben. Vestas geraten mit ihrem Ausblick unter Druck. Der Kurs verliert 4,6 Prozent. K+S legen nach dem Quartalsbericht um 0,8 Prozent zu. SGL Carbon brechen um 33 Prozent ein. Das Unternehmen sieht das Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen nun um etwa 10 Millionen unter dem Vorjahreswert von 65 Millionen Euro. Leicht unter den Erwartungen liegen laut Marktteilnehmern die Halbjahresergebnisse von United Internet (minus 6,6 Prozent) und 1&1 Drillisch (minus 9,6 Prozent).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 07:43 Uhr Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1157 +0,14% 1,1149 1,1143 -2,7% EUR/JPY 118,01 +0,15% 118,08 117,90 -6,2% EUR/CHF 1,0851 +0,08% 1,0854 1,0847 -3,6% EUR/GBP 0,9222 -0,18% 0,9248 0,9235 +2,5% USD/JPY 105,76 +0,00% 105,91 105,80 -3,5% GBP/USD 1,2099 +0,31% 1,2055 1,2066 -5,2% USD/CNY 7,0424 +0,26% 7,0292 7,0237 +2,4% Bitcoin BTC/USD 10.075,25 -0,94% 9.684,00 10.458,00 +170,9%

Am Devisenmarkt reagiert das Pfund mit Stärke auf den Versuch von Labour-Chef Jeremy Corbyn, parteiübergreifende Unterstützung für ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson zu finden. Corbyn will Neuwahlen und zugleich ein neues Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU abhalten. An den Finanzmärkten scheint man dem Vorschlag trotz des leichten Anstiegs des Pfund nur geringe Erfolgsaussichten zuzubilligen. "Warum sollte gerade er es schaffen, das zutiefst gespaltene Parlament hinter sich zu einen und endlich eine Mehrheit für eine gemeinsame Brexit-Gangart zu finden", fragt sich die Commerzbank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte in Ostasien haben sich am Donnerstag den sehr schwachen internationalen Vorgaben nicht entziehen können. Allerdings verringerten sich die Abschläge im Verlauf des Handels deutlicher - insbesondere an den chinesischen Börsen. Geholfen haben dürfte laut Marktbeobachtern, dass die chinesische Notenbank im Rahmen regulärer Geldmarktgeschäfte den Banken frische Liquidität zukommen ließ, um sicherstellen, dass sie angesichts der Konjunkturabschwächung ausreichend Mittel zur Verfügung haben. In Tokio verlor der Nikkei-Index 1,2 Prozent . Im Tagestief hatte er aber auch schon 220 Punkte niedriger gelegen. Ihm machte wie so oft zusätzlich der anziehende Yen das Leben schwer. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,3 Prozent höher, nachdem es zum Start noch um rund 1,8 Prozent nach unten gegangen war. In Hongkong, wo sich die Proteste gegen China zumindest beruhigt haben, lag der Index im Späthandel ein halbes Prozent höher. In Sydney erlebte das Marktbarometer dagegen mit 2,9 Prozent den stärksten Tageseinbruch seit über drei Jahren. Nicht gehandelt wurde wegen eines Feiertags in Südkorea. Tencent lagen im Hongkonger Späthandel nach der Vorlage der Zweitquartalszahlen 2,9 Prozent zurück. Für Lenovo ging es um 7,8 Prozent bergab. Der Computerbauer hat den Gewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Zugleich kündigte das Unternehmen aber unumgängliche Preiserhöhungen an, sollten die US-Strafzölle weiter steigen. In Sydney drückten unter anderem knapp 3-prozentige Kursverluste bei den schwer gewichteten und als konjunkturempfindlich geltenden Bergbautiteln Rio Tinto und BHP auf den Index.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 07:13 ET (11:13 GMT)

Nach der jüngsten Entspannung weiten sich die Spreads am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag wieder kräftig aus. Rezessionsängste machen die Runde, denen sich auch Credits nicht entziehen können. Am Vortag war die US-Zinskurve zwischen 2- und 10-jährigen Treasuries erstmalig seit 2007 wieder invers, das heißt die Rendite der Kurzläufer lag über jener der länger laufenden Anleihen. Am Donnerstagvormittag ist die Kurve praktisch flach. Nach Einschätzung der Deutschen Bank ist die 2- bis 10-Jahreskurve die aussagekräftigste Zinskurve. Diese habe den "besten Trackrekord" in ihrer Vorhersagekraft zukünftiger Rezessionen. Jeder inversen Struktur dieser Kurve sei seit 1956 eine Rezession gefolgt. Im Schnitt habe die Rezession 17 Monate nach dem Eintritt der inversen Kurvenstruktur eingesetzt, allerdings hätten sich Credit Spreads in der Vergangenheit bereits mit Beginn der inversen Kurve strukturell ausgeweitet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon investiert 500 Millionen Dollar in Onshore-Windpark in Texas

Der Energieversorger Eon investiert knapp 500 Millionen US-Dollar in einen neuen Onshore-Windpark in den USA. Mit dem 440-Megawatt-Projekt "Big Raymond" in Texas starte das größte Vorhaben, das Eon je in den USA verwirklicht hat, wie der Konzern mitteilte.

RWE lehnt Pufferzone zwischen Hambacher Forst und Tagebau ab

Der Energieversorger RWE hat die Forderung von Umweltschützern nach einer größeren Pufferzone zwischen dem Hambacher Forst und dem Braunkohletagebau zurückgewiesen. "Bei der Frage nach dem Abstand des Tagebaus vom Waldrand orientieren wir uns an der Maßgabe der zuständigen Bergbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg", erklärte ein Konzernsprecher gegenüber Dow Jones Newswires.

Mehr als 430.000 Diesel-Besitzer haben sich Musterklage gegen VW angeschlossen

Mehr als 430.000 VW-Kunden haben sich der Musterfeststellungsklage gegen den VW-Konzern wegen des Diesel-Skandals angeschlossen. Der Prozess gegen den Autokonzern soll am 30. September vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig beginnen - das Bundesamt für Justiz schickte nun zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung den Auszug aus dem Klageregister an das Gericht, wie die Behörde mitteilte.

Volkswagen Nutzfahrzeuge mit leichtem Absatzrückgang

Volkswagen hat bei leichten Nutzfahrzeugen in den ersten sieben Monaten des Jahres einen leichten Absatzrückgang verbucht. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) verkaufte von Januar bis Juli weltweit mit 300.300 Exemplaren 0,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Drillisch-CEO sieht keinen zusätzlichen Finanzbedarf wegen 5G-Netzbau

United-Internet- und Drillisch-Chef Ralph Dommermuth sieht nach der teuren Ersteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen keinen Nachbesserungsbedarf beim Kreditrahmen. "Wir müssen, die Linien, die wir uns haben einräumen lassen, nur in Teilen nutzen", sagte Dommermuth in einer Telefonkonferenz. Spekulationen darüber, dass der Mobilfunkanbieter Drillisch den Aufbau eines eigenen Netzes nicht stemmen könne und Frequenzblöcke möglicherweise wieder verkaufen müsse, erteilte der CEO eine Absage. "Ich kenne keinen Plan-B, der sagt wir bauen kein eigenes Netz", sagte er.

KWS Saat bekommt Frankreich-Zulassung für zwei Winterrapssorten

KWS kann in einem der wichtigsten europäischen Anbauländer für Winterraps mit zwei neuen Sorten punkten, die gegen Wurzelhals- und Stängelfäule resistent und zugleich ertragsstark sind. Das Saatunternehmen bekam nach eigenen Angaben eine Frankreich-Zulassung für Adelmo KWS und Feliciano KWS. In einem Test der Zulassungsbehörde von 30 Sorten gehörten sie zu den drei besten im Hinblick auf die Resistenz gegenüber dem Schimmelpilz Phoma.

Aegon steigert Nettogewinn - Ergebnis vor Einmaleffekten sinkt

Aegon hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr um 26 Prozent auf 618 Millionen Euro gesteigert. Der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter profitierte von realisierten Gewinnen und geringeren Belastungen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein höherer Verlust ergab sich allerdings bei den Fair-Value-Positionen.

Brauereikonzern Carlsberg profitiert von Asiennachfrage

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg hat dank der ungebrochenen Biernachfrage aus Asien und der wachsenden Beliebtheit von alkoholfreiem Bier seinen Halbjahresumsatz hochgeschraubt. Die Biermarke Tuborg habe in China und Indien gutes Wachstum erzielt, während die Marke Carlsberg vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage in Großbritannien weniger verkaufte.

Vestas wird trotz Rekordauftragseingang bei Marge vorsichtiger

Die Vestas Wind Systems hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und verdient, beim Cashflow aber Fortschritte erzielt. Zudem hat der Auftragsbestand ein Rekordhoch erreicht. Dennoch wird der dänische Windanlagenhersteller mit Blick auf das Gesamtjahr bei der Marge etwas zurückhaltender. Wettbewerber Nordex hatte am Vortag seine Jahresprognose bestätigt.

VMware will Pivotal für 15 US-Dollar je Aktie übernehmen

Der US-Konzern VMware Inc will die auf Cloud-Software spezialisierte Pivotal Software für 15 US-Dollar je Aktie übernehmen. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte der Visialisierungsspezialist, die Offerte beinhalte einen Aufschlag von 80 Prozent auf den Pivotal-Schlusskurs von 8,30 Dollar am Mittwoch. Pivotal Software, die einst von EMC Corp und VMware abgespalten wurde, wird bei der Transaktion mit 2,25 Milliarden Dollar bewertet. Dell Technologies ist bei beiden Gesellschaften Mehrheitsaktionär.

Swiss Re: Katastrophenschäden weiter deutlich unter Durchschnitt

Die von Katastrophen verursachten Schäden waren im ersten Halbjahr laut dem Rückversicherer Swiss Re weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Wie aus einer Einschätzung des Swiss Re Institute hervorgeht, lag der gesamtwirtschaftliche Schaden aus Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen in den ersten sechs Monaten 2019 bei 44 Milliarden US-Dollar. Das war weniger als im Vorjahreszeitraum von 51 Milliarden Dollar und deutlich weniger als der Halbjahresdurchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 109 Milliarden Dollar.

Maersk schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen - Aktie steigt

Moeller-Maersk hat im zweiten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und damit die Markterwartungen übertroffen. Profitiert hat das dänische Schifffahrts-Konglomerat von leicht höheren Umsätzen und Steigerungen bei den Frachtraten, während die Kostenbasis stabil blieb. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte Maersk, wies aber auf "erhebliche Unsicherheiten" im makroökonomischen Umfeld hin.

Geberit setzt sich nach Gewinnwachstum konkrete Jahresziele

Geberit hat im ersten Halbjahr mehr verdient und sich konkrete Ziele für das Gesamtjahr gesteckt. Der Schweizer Hersteller von Sanitärprodukten bezifferte den Nettogewinn nach sechs Monaten mit 365 Millionen Schweizer Franken, 3 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Umsatz sank um 0,2 Prozent auf 1,63 Milliarden Franken. Wechselkurse belasteten die Einnahmenentwicklung. Währungsbereinigt ergab sich ein Plus von 3,1 Prozent. 2019 strebt Geberit ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent und eine EBITDA-Marge von 28 bis 29 Prozent an.

Datenmanipulation hat bei Novartis-Tochter personelle Konsequenzen

Novartis hat bei seiner US-Tochtergesellschaft Avexis inmitten der Affäre um das Medikament Zolgensma zwei Forschungschefs ausgetauscht. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, sind die beiden Brüder Brian und Allan Kaspar seit Anfang Mai in keinerlei Betriebsvorgänge involviert gewesen. Zudem seien die beiden Manager nun nicht mehr bei Avexis.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 07:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.