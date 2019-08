Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den schwierigen Markt einmal mehr gezeigt, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Cash-Flow-Entwicklung werde es für das Management noch schwieriger, seine Pläne umzusetzen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-08-15/13:53

ISIN: DE0007500001