Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Zahlenwerk des südhessischen Pharma- und Chemiekonzerns bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich Life Science habe sich gut entwickelt, bei Performance Materials gebe es dagegen noch Gegenwind./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-08-15/13:53

ISIN: DE0006599905